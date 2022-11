Ivice Ivušića

Tekst i foto: NK Osijek

Ulogau momčadiveć je duže vrijeme takva da ga svi svrstavaju među naše. Tako je i ove sezone, a iskusni vratar jesvoju klasu, pa se zasluženo našao i na konačnom popisuza predstojeće. Tako će Ive biti drugi igračkoji izravno iz našeg kluba odlazi na najveću svjetsku nogometnu smotru. Prije njega je to bio samokoji je bio među izabranicimanau Francuskoj 1998. i kući se vratio s. Bilo bi fantastično kada bi se opet ponovilo nešto slično, pa da se nacija onako fanatično i ludo veseli kao u vrijeme najvećih uspjeha najpopularnije nacionalne vrste koja i dalje uživa status aktualnog viceprvaka svijeta.Ivušić je do sadačuvao mrežu A selekcije, kronološkim redom protivu kvalifikacijama za SP, Bugarske u prijateljskom dvoboju teu Ligi nacija. Pritom je Hrvatska samoizgubila, „potrefilo“ se baš u osječkom Gradskom vrtu u ogledu s Austrijancima. U svim preostalim susretima, Vatreni su izborili pobjedu., započeo je Ivica razgovor na ovu temu.Ivušić će u Kataru biti uz, kao posve legitimni kandidat za mjesto između vratnica, što je dokazao svaki puta kada je dobio šansu.U skupini nas očekuju, a svi vjerujemo kako će Modrić i suigrači, prije svega, izboriti plasman u drugi krug.Što se Osijeka tiče, protekla je polusezona potvrdila jemjesto pri samome vrhu ljestvice, a pouzdani vratar je zadovoljan ostvarenim.