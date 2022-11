Ministarstvu unutarnjih poslova RH

Davor Božinović

poticanja osoba s invaliditetom

otvoreno za zapošljavanje osoba s invaliditetom

srijede 23. studenoga

139 mjesta

115

MUP je jedno veliko i dinamično ministarstvo koje često ima potrebu za državnim službenicima i namještenicima i upravo raspisujemo jedan takav natječaj gdje nam je cilj od samog početka postići da osobe s invaliditetom ravnopravno sudjeluju u izboru za radna mjesta za koja mi procjenjujemo da imaju ravnopravne šanse

intenzivno radilo

Svim osobama s invaliditetom danas želimo poslati jasnu poruku – šanse postoje i osobe s invaliditetom su dobrodošle u naše ministarstvo. Ovaj natječaj ne vidimo kao jednokratnu akciju već kao praksu koju želimo pretvoriti u stalnu, naročito za radna mjesta za koja postoji mogućnost ravnopravnog kandidiranja

Dosadašnja pozitivna iskustva govore u prilog tome da kvalificirane osobe s invaliditetom brzo i produktivno savladavaju radne obveze i prilagođavaju se radnim procesima pod uvjetom da se radi o podržavajućoj okolini, atmosferi, a riječ je o uvjetima koje će MUP osigurati i budućim novim kadrovima

Anka Slonjšak

Ljubica Lukačić

Ana Sršen

Ova procedura zapošljavanja osoba s invaliditetom u MUP-u nada je za brojne osobe s invaliditetom i obeshrabrene neuspjelim dosadašnjim pokušajima zapošljavanja u državnim i drugim javnim tijelima

Raspisivanje jednog ovakvog natječaja pruža osobama s invaliditetom vjeru i nadu da im je tržište rada otvoreno

Za osobe s invaliditetom važno je znati kako zapošljavanjem neće izgubiti osobnu invalidninu jer je osobna invalidnina njihovo pravo, a ne socijalna naknada koju mogu izgubiti

Rad daje svakome od nas osjećaj svrhe i vlastite vrijednosti. Rad pomaže da budemo društveno prihvaćeni što je osobito važno kada su u pitanju osobe s invaliditetom. Svi pojedinci zaslužuju priliku da budu punopravni članovi zajednice u kojoj žive, u kojoj uče i u kojoj rade. Vjerujem da će ovaj natječaj biti prilika mnogim osobama s invaliditetom da ostvare svoj puni potencijal

Tekst i foto: MUP

je održana konferencija za medije na kojoj je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc.predstavio aktivnosti MUP-a s ciljemna ravnopravno sudjelovanje u predstojećim natječajima za zapošljavanje u MUP-u. Nastavak je to intenzivne komunikacije koju potpredsjednik i ministar Božinović ima po pitanju mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom.Iako je Ministarstvo unutarnjih poslova i do sada bilokao i za njihovo sudjelovanje u radu na ravnopravnoj osnovi, ovo ministarstvo ima iznimnu želju dodatno osnažiti mogućnost zapošljavanja i sudjelovanja na ravnopravnoj osnovi osoba s invaliditetom.Jedan takav natječaj MUP će raspisati već idućei upravo tu će već osobama s invaliditetom biti pružena mogućnost ravnopravnog sudjelovanja. Riječ je o natječajima u kojem će se tražiti kandidati za ukupno(117 radnih mjesta u policijskim upravama diljem RH i 22 radna mjesta u sjedištu Ministarstva). Od navedenog broja radnih mjesta njih čakje u liniji rada upravnih poslova.Naime, upravo za navedena područja rada kao što su prijavništvo/osobne isprave i statusna pitanja stranaca/radne i boravišne dozvole za strance je u proteklom razdoblju došlo do značajnog povećanja opsega posla, a za koja je ovo ministarstvo provedenim anketiranjem utvrdilo da u evidencijama nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ima kandidata s odgovarajućom stručnom spremom.“, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović te dodao kako je ministarstvo na navedenom natječajuu protekla dva mjeseca kako bi se utvrdilo koliki zapravo interes postoji za radna mjesta među našim sugrađanima s invaliditetom.“, poručio je ministar Božinović i zaključio:."Na današnjoj konferenciji za medije su uz ministra Davora Božinovića i njegove suradnike, sudjelovale Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, zastupnica u Hrvatskom saborui dopredsjednica Hrvatskog paraolimpijskog odboraPravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak zahvalila je ministru Božinoviću i svim njegovim suradnicima na ovoj hvalevrijednoj inicijativi kazavši između ostalog kako je intenzivna suradnja s MUP-om u protekla dva mjeseca u vrlo kratkom vremenu rezultirala - konkretnim dogovorima.“, naglasila je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i pozvala sve osobe s invaliditetom da se prijave na skorošnji natječaj.Riječi zahvale ministru Božinoviću te poziv svim kandidatima uputila je i zastupnica u Hrvatskom saboru Ljubica Lukačić.“, kazala je zastupnica Lukačić te naglasila važnu informaciju za osobe s invaliditetom koja vrijedi posljednje tri godine otkad je izmijenjen Zakon o socijalnoj skrbi: „“.Dopredsjednica Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ana Sršen istaknula je kako bi jačanje mogućnosti zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom trebala biti trajna obveza svih tijela državne i javne uprave.“, zaključila je dopredsjednica Ana Sršen.