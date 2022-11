Osječki karate savez

u subotu 19. studenoga 2022. u osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt organizirao jeIstodobno održano je. To je također bilo i izborno natjecanje za kadete, juniore i U21 za nastup na EP-u sljedeće godine.Karatistibili suhrvatski klubovi na međunarodnom turniru.Na 12. karate Kupu Osijeka nastupilo je više odiz 76 klubova iz Hrvatske i BiH.Natjecanje se održalo u disciplinama kumite i kate, pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.Najuspješniji na Kupu Osijeka 2022. bili su natjecateljiiz Zenice (24 zlata, 15 srebra, 20 bronci), ispred(7, 7, 8 ),(7, 1, 5),(6, 7, 5),(6, 5, 12),(5, 4, 6),(5, 3, 5).Pobjednici po kategorijama (kumite), seniori, do 60 kg:(Velika Gorica); do 84 kg:(Samobor); iznad 84 kg:(Opatija); seniorke, do 55 kg:(Zrinski); do 61 kg:(Alfa);(OBI Kaštela); iznad 68 kg:(Virovitica); mlađi seniori, do 60 kg:(Globus); do 67 kg:(Hercegovina); do 75 kg:(Max); do 84 kg:(Ipon); iznad 84 kg:(Croherc); mlađe seniorke, do 50 kg:(KS ZeDoK); do 55 kg:(Sportslife); do 61 kg:(Sokol); do 68 kg:(H. dragovoljac); iznad 68 kg:(Tigar Sisak); juniori, do 55 kg:(Šibenik 1066); do 61 kg:(Novi Zagreb); do 68 kg:(Lotos); do 76 kg:(Šibenik 1066); iznad 76 kg:(Virovitica); juniorke, do 48 kg:(Ipon); do 53 kg:(Slavonski Brod); do 59 kg:(Kastav); do 66 kg:(10.dan); iznad 66 kg:(Hercegovina).