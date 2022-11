oblačno

hladno vrijeme

umjereno do pretežno oblačno vrijeme

do 3°C

6°C

kiša

2°C

8°C

oblačno vrijeme

8°C

pretežno oblačno

9°C.

snijeg

Tekst i foto: Osijek031.com

Pred nama je novi tjedan u studenom koji donosi, ali iSutra nas očekuje. Uz slab do umjeren zapadni vjetar jutarnja temperatura, a dnevna doU utorak, vrijeme slično kao i dan ranije, no u večernjim satima se očekuje. Uz umjeren do jak jugoistočni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna doSrijeda donosi malo kiše. Prevladavat će pretežno, a puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Dnevna temperatura do. Što se ostatka tjedna tiče bit ćeuz dnevnu temperaturu doIako je u nekim dijelovima Hrvatske pao, kod nas ga još (uvijek) nema na vidiku.