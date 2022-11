Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada

redovitom rasporedu

RD Jug II

ZOO vrt

Nau petak, 18. studenog 2022.odvijat će se poOd reciklažnih dvorišta, bit će otvoreno jedinood 8:00 do 19:00 sati. Također, za građane će biti otvoren iod 9:00 do 18:00 sati, s tim da je ulaz za posjetitelje do 16:00 sati.