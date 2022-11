Portanova

blagdane

ukrašavanje centra

pravi božićni ugođaj

Advent

topla jesen

petak 18. studenog 2022.,

redovnom radnom vremenu

najbolji shopping

Black Friday

Americi

oooo, itekako se isplati

Crni petak 25. studenog

zabava

nedjelju, 20. studenog 2022.

Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Jednozubi gusar

osobne higijene

nedjelju u 11 sati

[Sponzorirani članak]

se naveliko priprema za. Šetnjom po Portanovi primijetili smo da jeu tijeku, dapače, osjetili smo. Ali to i nije tako neobično, budući da za koji dan kreće. Samo nas je ovamalo zavarala pa nam je sve stiglo nekako iznenada.Ali nemojte dopustiti da i vi budete zavarani... nego sa pripremama za blagdane i sa kupovinom darova krenite na vrijeme. Mi predlažemo već ovaj vikend! Tim više što će uu Portanovi trgovine raditi premaA prvi sljedeći termin zau Portanovi stiže već sljedeći tjedan. Dobro znani, sad već davnih dana stigao je i u naše krajeve i svake godine dobiva sve više ljubitelja. Možda kod nas popusti ne budu kao oni koje gledamo u, ali da se na taj dan isplati kupovina –. Zato pišite u svoje rasporede da ste nau Portanovi.A uz shopping, kako nas je na to već navikla Portanova – uvijek ide i! Tako će u, u Portanovi ponovno gostovatisa novom predstavom –. Priča je to koja će djecu zabaviti, nasmijati ali i na zanimljiv način podsjetiti na važnost! Vidimo se una 1. katu Portanove.