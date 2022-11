Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

18. studeni

Portanova

Mall Osijek

Emmezeta

Metro

Pevex

Interspar

Lidl

Konzum

Kaufland

Plodine

Eurospin

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

S obzirom da se bliži, koji je ujedno i državni blagdan, brojne trgovine, ali i trgovački centri radit će skraćeno ili po redovnom radnom vremenu.U nastavku možete pogledati radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara:- 10:00 – 21:00 sat- 09:00 – 21:00 sat- 10:00 - 20:00 sati- 07:00 - 13:00 sati- 8:00 - 14:00 sati- Trpimirova - 08:00 - 14:00 sati- Sv. Leopolda Mandića - 7:00 - 21:00 sat- Strossmayerova - 08:00 - 14:00 sati- Svilajska - 9:00 - 21:00 satSv.L.B.Mandića - 8:00 - 14:00 satiZeleno polje - 8:00 - 14:00 satiJ.J.Strossmayera - 8:00 - 18:00 sati- od 8:00 do 13:00 sati- od 7:00 do 22:00 satiod 7:00 do 22:00 sata- 7:00 - 22:00 sati