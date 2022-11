594 plivača

Hrvatske, Srbije, Slovenije i BiH. „PK Osijek“

6 plivača i 3 plivačice

44 kvalifikacijske utrke i 15 finalnih utrka

2 zlata i 3 bronce

Istaknut će sljedeće plasmane i rezultate:

Roko Šabić

Ivor Gaće

Klara Božičević

Sara Filipović

Lucas Peterko

Ana Filipović

Josip Kovačević

Fran Lukić

Matej Miličić

Na ovom tradicionalnom međunarodnom natjecanju ukupno je nastupiloiz 58 klubovaje nastupio sa( 2 seniora/ki, 5 juniora/ki , 2 mlađa juniora). Plivači su plivali u. Plivali su u 2 „A“ finala, 9 „B“ finala i 4 „C“ finala.Osvojili su, s brojnim osobnim rekordima i limitima za prvenstvo Hrvatske. Zaključno; forma je kod gotovo svih plivača na zavidnoj razini, uzevši u obzir da je glavno natjecanje za nešto više od mjesec dana gdje trebamo biti još i brži., mlađi junior50 prsno B finale 31.08 (31.00) 536 bodova , 1 mjesto, klupski rekord100 prsno C finale 1:09.63 (1:10.00) 509 bodova, 3 mjesto mlađi juniori100 mješovito C finale 1:05.98 (1:05.69) 442 boda, 12. mjesto400 mješovito 5:12.89 9. mjesto, mlađi junior50 leptir B finale 26.72 (26.84) 539 bodova, 1 mjesto klupski rekord100 leptir C finale 1:00.31 (1:01.00) 509 bodova, 5. mjesto 506 bodova50 slobodno C finale 25.55 (25.53) 498 bodova, 8. mjesto100 slobodno 54.80 (55.53) 551 bod, 8. mjesto50 leđno 29.42, 430 bodova , klupski rekord, seniorka50 leđno A finale 30.40 (30.95) 602 boda, 3. mjesto, juniorka50 leđno A finale 31.38 (31.50) 547 bodova, 3. mjesto100 leđno B finale 1:07.96 (1:08.47) 526 bodova, 7. mjesto, junior50 leptir B finale 25.90 (26.86) 592 boda, 5. mjesto100 leptir B finale 58.29 (58.89) 561 bod, 7. mjesto50 slobodno B finale 24.51 (24.51) 563 boda, 9.mjesto, juniorka50 prsno B finale 36.87 (36.31) 486 bodova, 8 mjesto200 prsno B finale 2:55.60 (2:53.08 ) 470 bodova, 9. mjesto, junior50 leptir B finale 26.71 (26.80) 539 bodova, 8. mjesto100 slobodno 54.18 570 bodova , osobni rekord200 slobodno 1:58.56 588 bodova, osobni rekord, junior400 mješovito 4:56,95 494 boda, 10 mjesto1500 slobodno 17:21.31 540 bodova 9. mjesto, seniorOsobni rekordi na 100 i 200 mješovito i 100 leđno.