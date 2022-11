Svjetskog ju-jitsu prvenstva

Abu Dhabi

Od 28. listopada do 08. studenog 2022.

Domaćinza uzraste U16, U18, U21, seniori i veterani, ( Ju jitsu World Championship) ove godine bio jeu Ujedinjenim Arapskim Emiratima.godine, svoju snagu odmjerilo je ukupnoiz 70 zemalja svijeta, od kojih je svaka mogla poslati pou svakoj kategoriji.U sastavu hrvatske reprezentacije bilo je ukupnokoji su ostvarili nastup u 15 kategorija.U disciplini newaza (borba u parteru) nastup 6 seniora ispratio je izbornikiz Zagreba, dok su 3 trenera pokrila nastupe preostalog newaza tima, a trenernastupu disciplini fighting.Čak 5 natjecatelja i 2 trenera u Abu Dhabi je stiglo izju jitsu klubova.Trenerbio je u kutu svojim dečkima iz, europskom viceprvaku koji je ovoga puta nastupio u kategoriji U16 do 50 kilograma ikoji se borio u kategoriji U18 do 81kg. Mark je ostvariouz dva poraza, čime se pozicionirao nasvjetske ju jitsu ljestvice, dok je Teooba meča na bodove, iako mu je pobjeda u drugom meču izmakla “za dlaku”.”, zaključio je trener Jovanović ujedno se zahvalivši svim sponzorima i građanima Osijeka koji su svojim donacijama mladim borcima omogućili sudjelovanje na svjetskom prvenstvu.Trenerpratio je borbe svoja tri člana,iz Ju jitsu kluba Vinkovačke Rode,(srebrna s EP-a u Grčkoj) i(brončanog s EP-a) oboje iz Ju jitsu kluba Factory Đakovo. Stjepan je nastupio u 2 kategorije, seniori i U21 do 69 kilograma, Nora Filić u kategoriji U16 do 44 kilograma , dok je Vlado Blažević radio istu kategoriju kao Osječanin Teo Vuletić, U18 do 81 kilograma. Stjepan i Nora su, nažalost,svoje mečeve, no Vlado Blažević uspio je napravitii popeti se na postolje. Svjetskadošla je poslije 5 mečeva. Nakon što je izgubio prvu borbu od Angolca, Vlado je u repasažupredstavnika Njemačkena arm bar (poluga na ruci), Izraelcana toe hold (poluga na nozi), pa Tajlanđaninaponovno na arm baru, dok je Brazilcaporazio na "walk overu"., uzbuđeno je izjavio za medije trener Erkapić, zahvalivši i svima koji su pomogli u priprema, posebno Josipu Gajčeviću za kondicijski dio priče, te sponzorima koji su pomogli u pokrivanju dijela ogromnih troškova nastupa na tom svjetskom prvenstvu.", dodao je Erkapić uputivši i pozdrave Rodama s Bosuta.Iako još uvijek pod dojmovima Svjetskog prvenstva, uspješni slavonski ju jitsu borci i borkinje čvrsto su na zemlji i već počinju s pripremama za sljedeće veliko natjecanje. Riječ je o Europskom prvenstvu za mlade u Francuskoj u ožujku sljedeće godine.Dodajmo još kako se Hrvatska iz Abu Dhabija vratila s ukupno, među kojima i jednom zlatnom. Naime, osim Vlade broncom se okitio i Zagrepčanin Luka Škorić u kategoriji seniora -94 kilograma, dok je Nadina Biljanović otišla do kraja u disciplini fighting seniorke +70 kilograma i tako se okitila svjetskim zlatom.