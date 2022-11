59. po redu Glazbena tribina

Hrvatskog društva skladatelja i Cantusa

suvremene glazbe

mlađu generaciju umjetnika, muzikologa i studenata muzičkih akademija

Grada Osijeka

Jasenka Crnković

Osijek je inkubator velikog broja umjetnika koji su svoj trag ostavili u različitim područjima umjetnosti ne samo na našim prostorima već i u svijetu. Franjo Krežma, Pajo Kolarić, Julije Njikoš, Branko Mihaljević, Kićo Slabinac, Zlatko Pejaković, Vera Svoboda samo su neki od njih. Imajući u vidu temu ovogodišnje tribine koja fokus stavlja na mlade, Osijek se i u tom području ima čime ponositi. Počevši od naših najmlađih koji pohađaju Glazbenu školu Franje Kuhača pa sve do izvrsne Akademije za umjetnost i kulturu

Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Osijeka, Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava te Zaklade Ernst von Siemens

Tekst i foto: Osijek.hr

Nakon uspješne prošlogodišnje manifestacije,u organizacijipo drugi je put za redom u Osijeku nakon što se desetljećima održavala u Opatiji.Tribina, koja u fokusu ima promociju, posebno one hrvatskih autora, ovogodišnji je program usmjerila naNazočne je u imepozdravila zamjenica osječkog gradonačelnikakoja je naglasila zadovoljstvo što je Tribina ponovno u Osijeku koji je do sada dokazao da ima veliki kulturni potencijal.– naglasila je Crnković.Tribina se uz potporuodržava u vremenu od 9. do 12. studenog na nekoliko lokacija – u Konkatedrali Svetog Petra i Pavla, Domu HV-a „Brigadir Ivan Rebrina“, Kulturnom Centru Osijek te Barutani.