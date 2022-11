rukometaši Sesveta

Oni su ono što mi želimo biti i postići kao klub. Jak sponzor, stabilna ekipa, dugogodišnji rad... Mi se tu još uvijek borimo. U ovom trenutku Sesvete su puno bolja ekipa, što pokazuju i u Europskom kupu na čemu im čestitam. Mi smo se danas probali boriti, pogotovo u prvom poluvremenu, a kasnije smo imali neke pogreške što jedna ovakva momčad kažnjava. Danas nije bio naš dan, ali što se tiče energije, truda i želje - na tome ne mogu zamjeriti svojim igračima. Ako je netko bolji, bolji je. Njihov golman je dominirao u ovoj utakmici, kao i par njihovih igrača. Ponavljam, oni su ono što mi želimo biti. Ne Zagreb ili Nexe koji su u ovom trenutku svemir za nas. Prvi orijentir u nekakvom ustrojstvu kluba, u ponašanju, financijama i uvjetima su nam Sesvete. Ovaj put su pokazali kako se to radi.

Kuštrim Ninaj i David Čičak

Martin Lukac

Prije svega bih čestitao ekipi Sesveta na prolasku u sljedeće kolo EHF Kupa. Što se tiče današnje utakmice, mislim da bi bilo dosta napetije da smo nastavili igrati obranu kao i u prvom dijelu. Ovako smo malo pali, vjerojatno zbog nedostatka iskustva. Oni ipak imaju puno više iskustva i duže su zajedno kao ekipa. Nadam se da je naš trener zadovoljan barem prvim poluvremenom, a mi ćemo nastaviti raditi još jače kako bi se poboljšali i u tom drugom dijelu.

S.Purić „skinuo“ 16 udaraca, Topić najbolji strijelac kod gostiju

Stipe Purić

Zlatko Raužan, Ivan Dumenčić, Patrik Hršak i Davor Gavrić

Nakon europske utakmice, ovu smo pak otvorili više umorno i obrambeno nego napadački raspoloženo. U drugom poluvremenu nam je i golman proradio, a onda smo stvari vratili na svoje mjesto. Mislim da je naša pobjeda čista i zaslužena, a ekipi Osijeka čestitam na fer i korektnoj igri.

Josip Topić

Baš neki dan smo došli s puta iz Grčke gdje smo imali zahtjevnu utakmicu. Znali smo da smo vjerojatno malo fizički pali i da će ovo biti težak susret za nas. Sigurno je Osijek doma težak protivnik, ali evo na kraju smo uspjeli pobijediti. Dva boda idu u Sesvete i možemo biti zadovoljni.

novim prvenstvenim obavezama i pripremama

Tekst i foto: SMART agencija

I u drugom međusobnom ogledu ove sezonebili su. U sklopu 8. kola Paket24 Premijer lige-Lige B, igračii na Zrinjevcu su slavili s 37:29.Unatoč porazu, igrači Osijeka mogu bitišto su dobar dio utakmice „bili u igri“. Prvi dio susreta tako je protekao u donekle izjednačenom tonu, a minimalna prednost bila je na strani gostiju. Poveli su domaćini pogotkom, a Sesvećani odmah izjednačili prekoU šestoj minuti zabio jeza 3:2, a onda je gostujući sastav zaredao tri pogotka te otišao na „“. Tu razliku Sesvećani su uspješno održavali sve do 20. minute kada je Osijek došao u priliku izjednačiti. Prvo jeobranio gostujući napad, a potom jezabio za 11:11. Do kraja prvog poluvremena gledali smo gol za gol, a konačan rezultat prije odlaska na odmor na 14:15 postavio jeDrugo poluvrijeme osječki prvotimci otvorili su nešto slabije, a momčad poput Sesveta to je odmah kaznila pa zaredala četiri pogotka kojima je otišla na 20:15. Iako je domaći sastav pokušavao sustići tu razliku, u nastavku više nije bilo neizvjesnosti. Doduše, u 47. minuti Osječani su prekosmanjili na „minus tri“, ali gosti nisu dopuštali veće približavanje. U nastavku su opravdali ulogu favorita te kao drugoplasirana ekipa Lige B slavili u ovom dvoboju.Trener Osijeka,biranim je riječima govorio o protivniku:U Eklićevoj momčadi najučinkovitiji su bilisa šest pogodaka.pak je četiri puta zatresao mrežu. Upravo je Ninaj kao najbolji strijelac prokomentirao susret:S druge strane, Sesvećani su imali nekoliko raspoloženih pojedinaca u svojim redovima. Prvo ime bio je vratarsa sjajnih 16 obrana. Najbolji strijelac bio je Josip Topić sa šest pogodaka, a prate gas pet golova.Silvio Ivandija, trener Sesveta, bio je kratak i jasan nakon susreta:Naposljetku, svoj komentar dao je iRukometaši Osijeka odmah se okrećuza sljedećeg protivnika. Naime, već u nedjelju gostuju kod Poreča s kojim će snage odmjeriti od 18 sati.