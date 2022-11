Vlada RH

Odluku o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek

Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

milijardu kuna

Nastavku pozitivnih trendova u gospodarstvu zasigurno će doprinijeti i realizacija ovog iznimno važnog projekta za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju. Kapitalna ulaganja stvaraju preduvjete za snažniji gospodarski razvoj istoka Hrvatske, a upravo u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture provodimo niz prometnih i infrastrukturnih projekata na području Osječko-baranjske županije kao što su projekti Grada Osijeka te ulaganja u željezničku infrastrukturu, dovršetak Koridora Vc, obilaznice oko Petrijevaca i Belog Manastira te ulaganja u Zračnu luku Osijek koja su dogovorena na prvom operativnom sastanku s ministrom Butkovićem u ljeto 2017. godine, kao i izgradnja terminala luke Osijek. Drago mi je da današnjom odlukom Vlade krećemo u finalnu realizaciju izgradnje terminala

Anušić

razina zaštite okoliša

Za ovaj važan projekt zalagao sam se i u Hrvatskom saboru te ukazivao na potrebe ulaganja u Luku Osijek. Da je ona od gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, potvrdila je danas Vlada svojom odlukom o sufinanciranju gradnje terminala za pretovar rasutih tereta s više od 160 milijuna kuna. To će dodatno osnažiti osječku Luku koja je druga najveća luka po količini prekrcanog tereta u Hrvatskoj te je dio međunarodnih prometnih koridora. S ovim projektom mogu s ponosom reći da su u Osijeku pokrivena ulaganja u zračni, kopneni, ali i riječni promet. Podsjećam da uskoro kreće obnova putničkog terminala u Zračnoj luci Osijek, modernizira se tramvajska infrastruktura, obnavlja glavana zgrada Željezničkog kolodvora, a pred završetkom je i dionice Koridora 5C od Osijeka do Belog Manastira. Sve će to pridonijeti još boljoj prometnoj povezanosti Osijeka čiji će se učinci, uvjeren sam odraziti i na gospodarstvo

Ivan Radić

179.340.855.99 kuna

izgradnju obale za pretovar rasutog tereta

2 veza za brodove

postrojenje za pretovar tereta i usipni koš, kranske staze

izgradnju nastavka željezničkih kolosijeka

izgradnju pristupne ceste

izgradnju infrastrukture potrebne za rad terminala

Tekst i foto: OBZ.hr

Na današnjoj sjednicidonijela jeza preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023., 2024. i 2025. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za projekt „“.Podsjetimo, 1. prosinca 2017. godine Vlada RH održala je sjednicu u Osijeku koja je velikim dijelom bila posvećena projektima na području Osječko-baranjske županije, a donesene su odluke vezane od projekte ukupne vrijednosti oko. Jedan od projekata, za koje je između ostalih lobirao župan Ivan Anušić je upravo terminal za rasute terete.– rekao je županIzgradnjom terminala za rasute terete u luci Osijek povećat će sepri prekrcaju tereta i sigurnosti brodova u luci, poboljšati dostupnost lučke infrastrukture, razviti efikasniji intermodalni transport tereta i, uslijed korištenja nove opreme i tehnologije, smanjiti operativni troškovi.- izjavio je osječki gradonačelnikUkupna vrijednost projekta je, financira se sredstvima Europskog kohezijskog fonda, a sufinancira sredstvima državnog proračuna.Projekt će obuhvatitiu dužini 240 m sau dužini cca 300 m,u dužini cca 450 m,u dužini cca 300 m,(opskrba vodom, oborinska odvodnja, rasvjeta, snabdijevanje električnom energijom i sl.) Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 4,5 ha.