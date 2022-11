studenom i prosincu

Statistički podaci, iz godine u godinu, pokazuju kako se upravo u– za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i prazničnog raspoloženja, odnosno povećanog, povećanog, odlaska građana na godišnje odmore, dolaska hrvatskih državljana koji su na privremenom radu u inozemstvu i općenito povećanog domaćeg, ali i tranzitnog prometa na cestama,u njima.Stoga će policija do kraja godine kontinuirano nastaviti s poduzimanjemusmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao ite prema ponavljačima teških prometnih prekršaja - recidivistima.U poduzimanje aktivnosti bit će uključenpolicijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.godine, povodom narodnog običaja(„Martinja“) i očekivanosudionika u cestovnom prometu, s ciljem preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica,svoje aktivnosti dodatno će usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.Nadzor vozača odvijat će se na lokacijama na kojima jeprometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati, kada je na samo „Martinje“ te vikende prije i poslije, na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontroliranoOd tog broja, pod utjecajem alkohola zatečeno je, avozačaje alkotestiranje. Također, tri vozača na preliminarnom testiranju na droge bila su pozitivna, dok jeNajveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnim skupinamaNajveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg –, dok je koncentracija veća od 1,50 g/kg utvrđena kod- ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite – time nećete nikoga dovesti u životnu opasnost;- koristite javni prijevoz;- koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije;- unaprijed se dogovorite tko neće konzumirati alkoholna pića i voziti natrag;- zapamtite, vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu. - izvijestili su iz policije.