I. Gimnazija je postala jedina srednja škola na području naše Županije nema uvjete kakve zaslužuju učenici i profesori u 21. stoljeću. Stoga smo, nakon zaista zahtjevnih procedura, pripremili potrebnu dokumentaciju i odluke te danas potpisujemo ugovor kojim započinje njena izgradnja . Riječ je o možda i najvećem projektu kojeg Osječko-baranjska županija započinje, a koji je u rangu Gospodarskog centra i Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće . Naglašavam da će škola imati i svoju sportsku dvoranu, što do sada nije imala, te da će uvjetima i standardima zadovoljiti sve potrebe modernog obrazovanja . Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom kompleksnom projektu, Gradu Osijeku, upravnim odjelima Osječko-baranjske županije, Upravnom odjelu za investicije i razvojne projekte, Upravnom odjelu za obrazovanje i mlade te Službi za javnu nabavu . Drago mi je što je, nakon svih žalbi i procesa, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odlučila da je Osječko-baranjska županija bila u pravu u postupku odabira izvođača te da su se napokon stvorili preduvjeti za početak izgradnje. Što se tiče financiranja , ukoliko ne bude mogućnosti povlačenja europskih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti , Osječko-baranjska županija će vlastitim sredstvima financirati čitav projekt

Srednje škole Donji Miholjac

čestitao

Ovo je velika investicija koja puno znači za grad i srednjoškolsko obrazovanje u Osijeku. Uz to, uskoro završava izgradnja stadiona , a počinje izgradnja Gimnazije i taj dio grada dobiva sasvim novu vizuru . Uz to, radimo i modernizaciju tramvajske infrastrukture te Strossmayerova ulica postaje nova zelena avenija , planiramo napraviti i produžetak Promenade kroz Retfalu, grad raste na svim segmentima i dijelovima. Naravno, nastavit ćemo i dalje surađivati s Osječko-baranjskom županijom na mnogobrojnim projektima i manifestacijama, a sve u interesu građana Osijeka

Goran Ivanović

viziju i upornost

Po dolasku na funkciju župana Ivan Anušić je rekao da to nije dobro rješenje za obrazovanje onih u koje najviše vjerujemo te da će nova zgrada Gimnazije obilježiti naredno vrijeme i

Projekt izgradnje I. Gimnazije vrijedan je 108 milijuna kuna i obuhvaća izgradnju objekta bruto površine 7.200 m2 . Ne vidim nikakve prepreke za izvođenje radova jer smo tvrtka s iskustvom u izgradnji škola i studentskih domova, od onog u Dubrovniku do studentskog doma u Vukovaru. Ukoliko nam tržišne okolnosti budu povoljne i ne bude oscilacija, poput onih kojima smo svjedočili u posljednje dvije godine, ne vidim razlog da posao ne završimo u ugovorenom roku, prema standardima projekta i modernog obrazovanja

Ivica Crnković

Nakon izgradnje naša škola će zaista biti škola za 21. stoljeće i prema projekcijama odgovarat će potrebama nastave, budući da je riječ o specijaliziranim učionicama, pomoćnim učionicama te adekvatnom prostoru za izvođenje svih nastavnih kurikuluma. Trenutno, 528 učenika koliko ih imamo treba primjeren objekt, s obzirom da je unutrašnjost sadašnje škole potpuno nefunkcionalna za izvođenje nastave

Dražen Đapić

Dražen Đapić

školsku zgradu sa školskom sportskom dvoranom, sportske terene, parkiralište, pješačke prometne površine i zelene površine

16.150 m²

3.802,00 m²

7.758,00 m²

4.470,49 m²

2.503,44 m²

Kanižlićeve ulice

novog stadiona

25 razrednih odjela

Tekst i foto: OBZ.hr

Potpisivanjempočinjejoš jednog kapitalnog projekta, u ovom slučaju projekta koji će znatnona području Županije, kao i vizure grada Osijeka. Ugovor je danas (09. studenoga 2022. godine) potpisao župans predstavnicima izvođača radova odabranih u postupku javne nabave, Zajednicom ponuditeljau čime ime su ugovor potpisali. Vrijednost ugovorenih radova iznosi, a rok njihova izvođenja je 24 mjeseca. Potpisivanju Ugovora nazočili su i gradonačelnik Grada Osijeka, saborski zastupnik, ravnatelj I. gimnazijete pročelnici županijskih upravnih odjela.- rekao je župan Ivan Anušić. Podsjetio je da završava izgradnja i opremanjekoja će do kraja godine, odnosno u drugom polugodištu moći primiti svoje učenike.Gradonačelnik Osijeka Ivan Radićje županu Anušiću na - kako je rekao - viziji i upornosti da se ovaj veliki i hvalevrijedan projekt realizira na području grada Osijeka, a čestitao je i cijelom timu Osječko-baranjske županije koji radi na projektu.- rekao je gradonačelnik Radić.Saborski zastupniknaglasio ježupana Anušića, županijske uprave i Grada Osijeka. Podsjetio je kako je postojalo idejno rješenje za rekonstrukciju zgrade I. Gimnazije. -- to se i događa, kazao je Ivanović.- rekao je, predsjednik Uprave Projektgradnje plus d.o.o..- istaknuo je, ravnatelj I. Gimnazije OsijekProjekt izgradnje I. Gimnazije u Osijeku obuhvaća. Površina građevne čestice iznosi, od toga na zelene površine otpadaodnosno 23% površine parcele, a ukupna bruto površina zgrade iznosi, s tim da je neto površina školske zgrade, a dvoraneGlavni kolni ulaz planiran je sa sjeverne strane iz novog produžetka(škola će se nalaziti u blizini). U novoj zgradi planirano jeza 610 učenika te 70 zaposlenika od čega 57 profesora. Na prvom katu bit će 17 učionica s kabinetima. Naslonjena na školu, u suterenu je smještena trodijelna školska sportska dvorana s gledalištem i gimnastičkom dvoranom. Uz objekt su predviđeni vanjski prostori za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, 78 parkirališnih mjesta te drugi sadržaji.