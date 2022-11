CroMSIC Osijek

Budi mRAK

prevenciju i cijepljenje protiv HPV-a

6 vrsta raka

besplatno i dostupno

besplatno cijepljenje za mlade

terminko

10. studenog i 24. studenog 2022.

studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Udruge studenata medicine Hrvatska - CroMSIC, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Medicinskog fakulteta u Osijeku

Već dugi niz godinaprovodi javno-zdravstvenu i edukativnu kampanju „“ koja je usmjerena na. Na žalost, HPV je uzročnik čak, no na sreću, lijek za to postoji. Riječ je o cjepivu koje je za sve mlade u Hrvatskoj do njihove 25. godineOd ove godine uspjeli su realiziratina našem campusu. Dakle, bez uputnice, samo preko narudžbe na aplikaciji, mladi se mogu prijaviti za cijepljenje protiv HPV-a, dobiti svoj termin, doći i cijepiti se. Cijepi se u 3 doze te ćete biti obaviješteni preko terminka kada je red za iduću dozu.Cijepljenje će biti organizirano 2 dana,, u prostorijama, Ul. cara Hadrijana 8, 31000, Osijek. A svoj termin možete dobiti putem linka HPV Punkt Projekt je suradnje