Osječko-baranjska županija je županija koja „živi“ i od Drave i Dunava te ima potrebe za infrastrukturom i uređenjem sustava poput ovoga na komu danas počinju radovi. Naravno, ovo nije jedini projekt nego već godinama imamo niz različitih projekata na području županije te mogu reći da je odlična suradnja Hrvatskih voda i Osječko-baranjske županije rezultirala stotinama većih ili manjih projekata ukupno vrijednih više milijardi kuna. Između ostalih projekata, važno je naglasiti i da kontinuirano radimo sustave navodnjavanja. Upravo su završena dva sustava navodnjavanja koje ćemo uskoro otvoriti i pustiti na korištenje njihovim korisnicima

Ako igdje ima posla za Hrvatske vode, ima ih u Općini Draž. Glavna zadaća Hrvatskih voda je briga o vodno-gospodarskim problemima, a glavni vodotok ovdje je Dunav, čiji je početak vodotoka u Hrvatskoj, u Batini. Puno je i Dunavaca koje želimo revitalizirati, od Topuskog, Šarkanjskog, Zmajevačkog i ostalih, a drago mi je da imamo izvrsnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave i Osječko-baranjskom županijom u realizaciji niza zajedničkih projekata

To ćemo učiniti i na području Općine Draž, odnosno u Batini. Plan je da dijelom nadvisimo nasip, ojačamo ga i urbano opremimo kako bi bio primjeren razvoju na ovom području. Isto tako, u dužini od oko dva kilometra rekonstruirat ćemo nasip Batina te nasip Gomboš, neposredno uz Zeleni otok, čime ćemo ih spojiti s tzv. „tenkovskom cestom“. Pripremamo projektnu dokumentaciju i u budućnosti će se nasip Gomboš spojiti s nasipom Zmajevac te ćemo imati kontinuitet od Osijeka, odnosno Podravlja sve do Batine. U razvoju turizma i Parka prirode Kopački rit moguće je nadograditi biciklističke staze te uspostaviti vlakić koji bi prometovao od Osijeka do Batine. Zahvaljujući suradnji s Osječko-baranjskom županijom i županom Ivanom Anušićem ovo nije jedini projekt koji se provodi. Naime, prije koji mjesec uspješno smo završili Sustav navodnjavanja Puškaš, ukupne vrijednosti 27 milijuna kuna. Ako pribrojimo radove koji će danas započeti ta vrijednost je 35 milijuna kuna te dolazimo do iznosa od 62 milijuna kuna na području Općine Draž. Nadam se da će građani biti zadovoljni, da ćemo unaprijediti sustav zaštite od poplava, ali i sustav odvodnje i navodnjavanja, prijeko potreban Baranji

Ovaj projekt je jako važan ne samo u smislu obrane od poplava, već i za izgradnju turističke infrastrukture na području Općine jer njime stvaramo bolje uvjete za život i ostanak na ovom prostoru. Ujedno nam je i pomoć u ostvarenju glavnog cilja, a to je demografska obnova ovog kraja. Projekt je i pokazatelj kako suradnja lokalne, županijske i nacionalne vlasti, Vlade RH i resornih ministarstava te državnih tvrtki, rezultira uspješnim investicijama

U baranjskom naseljudanas počeli su radovi u sklopu projekta „“, čija je vrijednost. Riječ je oviše od četiri kilometararadove izvode tvrtke, a trebaju biti završeni do 17. listopada 2025. godine.Na kruni nasipa Batina predviđa se tako izvedbavisine 0,45 metara koji će biti dodatna zaštita od vrlo visokih voda rijeke Dunav, zatim uređenje postojećihprema rijeci, postavljanjeizvodi se na dužini od dva kilometra radistabilnosti branjene strane nasipa, kontroliranog snižavanja i ispuštanja procjednih voda iz tijela nasipa. Nadvisuje se postojeća kruna nasipa za 0,25 metar, na uzvodnoj dionici od 490 m uređuje se asfaltni put te makadamski put na ostalom dijelu nasipa.Početku radova u Batini danas su nazočili župan Osječko-baranjske županije, generalni direktor Hrvatskih voda, načelnik Općine Dražte direktor VGO za Dunav i donju Dravu- rekao je župan Ivan Anušić.Za projekt rekonstrukcije nasipa kazao je kako su nasipi zaista, prolaze kroz, a njihovim novim uređenjem, osobito asfaltiranjem krune nasipa bit će stavljeni u funkciju turističke ponude. U konačnici se namjerava potpuno spojiti riječne nasipe koji bi, uz temeljnu funkciju obrane od poplava, bili i u funkciji biciklističkih staza i turističkih vlakova.- kazao je direktor VGO za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević.Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je podsjetio da je vrijemezbog čega treba pravovremeno graditi i prevenirati, odnosno dodatno jačati riječne nasipe.- rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.Načelnik Općine Draž Stipan Šašlin je osobno i u ime mještana Općine izrazio zadovoljstvo i zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.- zaključio je.