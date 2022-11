Otvoreno prvenstvo Balkana u towerrunning up - down

Lars Morgan Migge

Božidara Deodata Krešić

Stojan Bjelajac

Božidar Deodat Krešić

Tekst i foto: BDK

Nakon eliminacijskih utrka održano jeNa utrku je došao 10. trkač svijeta 50 godišnji nijemac, član reprezentacije Njemačke (Njemačka ima 83 milijuna stanovnika) specijalista za utrke do 300 stepenica. Došao je radi skupljanja bodova za svjetsku rang listu Towerrunning world association. Uvjet je bio da bude najmanje 10 registriranih sportaša u utrci. Sportaši su radi svojih službenih obaveza ove subote istrčali svoje utrke dan ranije. Najvjerojatnije da će gospodin se popeti za jedno do dva mjesta na svjetskoj rang listi jer će na ovoj utrci dobiti 40 svjetskih bodova.To je veliko priznanje za Towerrunning Balkan association. Zašto nije došao na jednu od mnogobrojnih utrka u Dalmaciji. Razlog je što jedino sportske udrugeispunjavaju dva osnovna uvjeta priznavanja u Towerrunnig world association: registracija sportske udruge sa osnovnom djelatnošću natjecateljsko penjanje stepenicama nebodera i statutarno priznavanje TWA.Na prvenstvu je i nastupila slijepa osoba, predsjednik sportske udruge slijepih „SVJETLOST“ Osijek. koja je i sponzor prvenstva. Stojan je prva slijepa osoba u svijetu koja je istrčala službenu utrku i njegov rezultat je momentalno najbolji rezultat u svijetu.Suorganizator prvenstva je Kršćanska humanitarna udruga Putevi milosti čiji članovi kao obučeni suci za towerrunning trčanje su bili mjerioci vremena.Svi natjecatelji su nastupili na vlastitu odgovornost i organizator nije snosio bilo koju odgovornost za bilo koju štetu prije, za vrijeme i poslije utrke. Sudio kabinet 11 0sijek - obrt za videoprodukciju izradio je fotose kao sponzor. ZEMLJOMJERNIK d.o.o. za izmjeru i katastar besplatno izmjerio visinu uspona 16 katova 42 metra.Direktor utrka:, jedini legitimni nacionalni predstavnik Hrvatske za towerruning u Hrvatskoj i član TOP – 100 TWA (vlasnik 3 svjetska rezultata u towerrrunningu ). U petom mjesecu idućeg godine BDK ide na prvenstvo svijeta u Tajpen na otoku Tajvan.Kategorija: slijepi - 1.- Slobodan Bjelajac – 51 – Osijek -Sportska udruga slijepih „ Svjetlost „ Osijek - 12 : 34 22 - PRVAK I REKORDER BALKANAVatrogasci s opremom - žene -1. - Ana Karoši – 31- Osijek – DVD Osijek Gornji grad – 07:14.87 - PRVAKINJA I REKORDERKA BALKANAVatrogasci s opremom - muškarci 1.- Antonijo Parađik – 23 – Županja- Javna vatrogasna postrojba -05:35.41 – PRVAK I REKORDER BALKANA 2.-Igor Trpkonić – 41 -Županja Javna vatrogasna postrojba -03:35.98 – VICE PRVAK BALKANA -05:35.88 3.-Ivan Glasovac – 31 -Osijek – DVD Gornji grad – 06 : 53.22 4.-Tomislav Zupčić -31 -Osijek – DVD Gornji grad – 06 : 53 56Vatrogasci bez opreme - muškarci 1.- Petar Dumgivčić -21 – Đakovo – DVD Đakovo -04:18.45- PRVAK I REKORDER BALKANA 2.-Horvat Andred -24 – Đakovo – DVD Đakovo – 04:34.76 -VICE PRVAK BALKANA 3.-Stjepan Gomboš- 26 – ĐAKOVO -DVD -Đakovo – 04 : 43.23REGISTRIRANI SPORTAŠI1.- Lars Morgan Migge – 1972 - 50 - Germany -03 : 26.77 - ABSOLUTE CHAMPION AND ABSOLUTE RECORD OF THE BALKANS2.-Slobodan Petrović -1983 – Hrvatska -04 : 06.21 – VICE CHAMPION OF THE BALKANS3.-Jurica Bagarić -1984 - Hrvatska 04 : 20.96 - 3rd in the Balkans4.- Krešo Žarković – 1987 – Srbija -- 05: 23.135. – Marko Cmrečnjak – 1979 - Slovenija - 05: 43.766. - Mladen Primorac – 1983 – Slovenija - 05:45.987. - Siniša Lukić – 1996- Srbija - 05 :49.128.- Siniša Sefanov – 1992 -Srbija -05: 52.879.- Mladen Perović -1993 – Hrvatska –05:54.9810.- Igor Jakopfi – 1994 - Hrvatska- 05.55.7611.- Goran Oterbajn – 1981 - Bosna i Hercegovina – 05:59.1212.- Jakov Milanović – 1984 - Hrvatska – 05:59.9913.- Dražen Opačak – 1987–Hrvatska – 06: 02.7814.- Dalibor Viboh - 1981- Hrvatska– 06:03.6715.-Vedran Ferko - 2000– Hrvatska – 06:06.5416.- Karlo Vilanj - 2002- Hrvatska– 06:07.32