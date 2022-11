od 4. do 6. studenog

Policijske uprave osječko-baranjske

24 vozača

dva vozača bicikla i jedan vozač

165 prekršaja

Čepinu

56-godišnji biciklist

1,92 promila

Ulici Ivana Gundulića

50-godišnjak

crvenog svjetla

1,65 promila

Đakovu

32-godišnjak

40.000,00 kuna

Našicama

35-godišnjak

2,56 promila

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenuna područjuu nadzoru prometa evidentirano jeosobnih automobila,teretnog automobila koji su bili pod utjecajem alkohola.Osim alkohola evidentirano je jošod kojih 51 prekršaj prekoračenja brzine kretanja, 35 nekorištenja sigurnosnog pojasa, osam nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, četiri upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, dva upravljanja pod zabranom, pet upravljanja neregistriranim vozilom i 60 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 4. studenog u 20,55 sati u, kada je nadzoru prometa zaustavljeniz Čepina. Biciklistu je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi.U petak, u 16,20 sati u Osijeku, ukod križanja sa Dubrovačkom ulicom dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Osijeka, uslijed prolaska kroz raskrižje na znakna semaforu udario je u vozilo koje je prolazilo kroz raskrižje na znak zelenog svjetla na semaforu. Vozaču je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih bodova.U subotu, u 04,10 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila,iz Kuševca, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje. Vozaču je evidentirana koncentracija od 1,75 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih bodova.U nedjelju, u 4,30 sati u, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Martina, uslijed neprilagođene brzine sletio je s kolnika. Vozaču je evidentirana koncentracija odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova. - izvijestili su iz policije.