Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Provedenimpolicijskih službenikautvrđeno je postojanje osnovane sumnje da suiz Belog Manastira u vremenupočinili više provala, krađa i neovlaštene uporabe tuđe pokretane stvari.U vremenu od 17. do 19. listopada u Belom Manastiru počinitelji su pokušalinenastanjene kuće u čemu nisu uspjeli, nakon čega su iz dvorišta ukrali jedan. Vlasniku je nastala materijalna šteta od oko 5.000,00 kuna.Također, u vremenu od 26. listopada do 1. studenog u Belom Manastiru, 22- godišnjak i 19-godišnjak provalili su u kuću iz koje sučime su 42-godišnjem vlasniku počinili materijalnu štetu od više tisuća kuna.U noći s 31. listopada na 1. studenog u Belom Manastiru, 22-godišnji počinitelj provalio je uiz koje je ukrao više komadatrake čime je pravnoj osobi počinio materijalnu štetu veću od 1.000,00 kuna. Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku 3. studenog kod 22-godišnjaka iz Belog Manastira obavljena je pretraga doma i drugih prostorija te osobnog automobila tijekom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeliU vremenu od 2. do 3. studenog u Bilju 19-godišnjak ukrao ječime je vlasniku nastala materijalna šteta od 4.000,00 kuna. Brzom intervencijom policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir 3. studenog na parkiralištu u mjestupronašli su ukradeni automobil te su vozilo vratili vlasniku. Protiv počinitelja Općinskom državnom odvjetništvu podnosimo posebno izvješće. - izvijestili su iz policije.