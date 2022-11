dvadeset godina

Prošlo jeod kada jeproglasio državu, koja istovremeno predstavljasa svojim putovnicama i granicama oivičenim zidinama, ali i „“, stanje svesti, koji vjeruju da su različite, a ne razlog za sukob. Stvaraju je svi za koje jeda budemo ono što jesmo, a festival idealno mjesto da u svojoj autentičnosti budemoi uzvratimo istom mjerom.Samo dvije godine prije proglašenja države,je po prvi put nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji na jednom mjestuiz, i tada su počela rađati nekai širiti novi vidovi komunikacije u regiji. Stotine tisuća mladih uvidjeli su daekstremnoj političkoj propagandi i da se preko granice nalaze ljudi isti kao oni, s istim težnjama, željama i problemima. Mladima, koji su ostali dezorijentirani nakon ratova, Država Izlaza pružila je utočište, osjećaj pripadnosti i mjesto čiji ritam zadaju ljubav, tolerancija i mir.Nekoliko godina kasnije, ova regionalnaproširena je cijelim svijetom, koji je osobno došao se uvjeriti kakva se to nova energija rađa na Balkanu, kreirajućio Exitu, koji i danas traje. Prateći legendu o festivalu na tvrđavi, u zemlji u kojoj do tad nikada nisu bili, ljudi iz prekosvakog srpnja putovali su na glazbeno hodočašće u. Upravo je snaga te energije uspjela nadjačati i pandemiju te je EXIT prošle godine bio prvi veliki festival na svijetu i jedini u Europi koji se održao nakon skoro dvije godine pauze. EXIT je tako izrastao iznad nadnacionalne države, postajući Univerzum za sebe, u kojem su ljudi odjednom ponovo imali slobodu biti jedni uz druge, grliti se, plesati i sanjati zajedno.Danas je došlo vrijeme da još jednom izađemo iz granica poznatog i zajedno zakoračimo u, mjesto satkano od emocija svih koji su barem jednom kročili na, prostor gdje su čuda moguća, a najsjajnije zvijezde upravo svatko od nas. Ovaj prostor manifestirat će se iz snova u javu, na dobro poznatom mjestu – Petrovaradinskoj tvrđavi, a putovanje kreće upravo danas.U vremenu kada inflacija ostavlja sve dublji trag, uključujući u velikoj mjeri i, EXIT se pobrinuo da za one najvjernije početna cijena ostane ista kao prethodnih godina. Prodaja ulaznica počinjeg., točno u podne, a cijena će iznositi. Kupovina će biti moguća na festivalskoj stranici i putem, a očekuje se da će ova veoma ograničena količina bitiza svega nekoliko minuta.