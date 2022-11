Ulici Vjekoslava Celestina u Sarvašu

Tekst i foto: Osijek.hr

, na dionici od križanja sdo križanja s, izvršena jeodnosno skidanjete presvlačenje novim. Uz to je uređena bankina na zapadnoj strani ceste te je sanirano 19 poklopaca na otvorima za odvodnju.Radove vrijedneu četvrtak je obišao osječki gradonačelnikte poručio kakoulaže u ravnomjeran razvoj svih svojih mjesnih odbora i gradskih četvrti.– izjavio je gradonačelnik Radić i pojasnio kako je u sklopu obnove ceste Vodovod Osijek izveo priključke za odvodnju na javnu površinu.– dodao je gradonačelnik.Podsjetio je kakou Sarvašu rekonstruiraju državnu cestu koja vodi do, te objasnio da radovi obuhvaćaju, uređenje bankina, oborinsku odvodnju, pješačku i biciklističku stazu, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te rekonstrukciju postojećih autobusnih stajališta. Vrijednost radova je oko 90 milijuna kuna.Gradonačelnik Radić najavio je i kako će se do kraja godine obnoviti dio nogostupa u Ulici Lovre Matačića, te kolnik u Ulici Mihovila Pavleka Miškine.Predsjednica Vijeća MO Sarvašistaknula je važnost ove investicije napomenuvši kako je do rekonstrukcije ova cesta bila najlošija u naselju.– kazala je Davidović.Valja istaknuti i kako je ove godine za prioritete Mjesnog odbora Sarvaš osiguranosredstava u odnosu na godinu ranije.