Nogometaši Osijeka

HNK Hajduk

cilj, želja i motiv

pozitivan rezultat

Rene Poms

Nakon dobre utakmice protiv Dinama najvažniji izazov bio nam je vratiti fokus i mentalno se pripremiti na iduću utakmicu. Cheberko je zbog ozljede bio “out”, dobio je dva šava na rani, ali na putu je povratka. Svi igrači su s nama pa ćemo vidjeti kojih je 11 najboljih za utakmicu protiv Hajduka

Rene Poms

Emotivno pražnjenje

Nitko nije očekivao da ćemo protiv Dinama odigrati tako dobru utakmicu, ali to je rezultat kvalitetnog rada kroz cijeli tjedan. Ta pobjeda je izazvala i veliko emotivno pražnjenje, glave su prazne i zbog toga sam naglasio pripremu za iduću utakmicu. Protiv Hajduka će nam trebati jednaka razina mentalne i fizičke pripreme kako bismo u Splitu imali priliku za ostvariti dobar rezultat.

Kvalitetni trening

Vidjet ćemo kakva će biti situacija s Cheberkom, možda tu bude promjena. Ali nemamo razloga puno mijenjati, momčad je odradila dobru utakmicu, igrači su kvalitetno trenirali, ali volim čekati zadnji trening za konačnu odluku o sastavu. Puno igrača je na visokoj razini, imam širok izbor kvalitetnih igrača i to je svakako dobra stvar za trenera.

Najviša razina

Varaždin je najbolji primjer da ako nismo na maksimumu u svemu, ako u nečemu kaskamo, onda ćemo svugdje imati problema, bilo da se radi o Hajduku, Varaždinu ili Slaven Belupu. Ako smo na maksimumu možemo pobijediti svakoga u HNL-u i to je naš fokus. Želimo momčad dovesti do najviše moguće razine, a onda se protiv svakoga možemo boriti za pobjedu. To je cilj. Hajduk ima odlučnu momčad, sjajne individualce, ali ako smo na maksimumu imamo velike izglede napraviti nešto

Momčadski djelovati

Adrian Leon Barišić

Znamo o kakvom je igraču riječ, ali prilazimo ovoj utakmici kao i svakoj drugoj. Svaka momčad u ligi ima kvalitetnih pojedinaca pa se nismo nešto posebno pripremali za njega. Svakako, na travnjaku ćemo obratiti pažnju na njega, u podsvijesti nam je da se radi o kvalitetnom igraču pa ćemo si pomagati u obrani. Treba biti sto posto koncentriran i momčadski ga zaustaviti

veliku snagu

Svaki od nas je najsretniji kada igraš i zajedno s momčadi ostvaruješ dobre rezultate. Definitivno sam sretniji nego što sam bio prošle sezone ili na početku ove, ali i kada nisam igrao radio sam maksimalno, bio tu za momčad, a kada je tako onda i prilika dođe

Tekst i foto: NK Osijek

u subotu 5. studenog od 17.30 sati u 16. kolu SuperSport HNL-a gostuju kodu drugom uzastopnom derbiju u kojem jeBijelo-plavih ostvariti još jedan. Nakon povratka na pobjednički kolosijek,sa stožerom i igračima želi još jednu značajnu pobjedu., rekao jeStrateg Bijelo-plavih istaknuo je da je utakmica protiv Dinama izazvala određeno pražnjenje i da je ključ ovog tjedna bio resetirati se.Poms u pravilu nije mijenjao momčad koja pobjeđuje, sada će po svemu sudeći morati zbog ozljede Yevgena Cheberka.Naravno, trener Osijeka pun je respekta prema subotnjem suparniku., zaključio je Poms.U ime svlačionice utakmicu je najaviokoji je odmah suočen s pitanjem o Marku Livaji s kojim ga očekuju izravni dueli na terenu., rekao je Barišić.Na posljednjim utakmicama prometnuo se u standardnog prvotimca idefanzivnog dijela momčadi., zaključio je Adrian Leon Barišić.