Erasmus+ projekta Osnovne škole Višnjevac

30 učitelja iz pet zemalja

Exchanges of Digital Unity-Technology

Razmjena digitalnih tehnologija u nastavi

6 projektnih partnera

Zentas Maurinas Grobinas

Turska

Rumunjska

Poljska

Španjolska

Osnovna škola Višnjevac

Alma Mance i Željka Čokolić

Europski internacionalni ručak

novih tehnologija

Petra Lang Dumančić, Mirjana Bagarić, Lada Malinović, Ana Andrić, Mislav Zemljak i Natalija Krešo

QR code, Wordwall, Plickers, Wizer me, Wisc, Mimio, Super teacher tools

Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske

Hrvoje Kereta, Ida Đurkić i Zdenko Kupanovac

3D modeliranju i printanju

mBot robotima

obogatiti rad

Afrički bubnjevi džembe

Marija Kodžomana

Mislav Zemljak

KUD Josipovac i KUD Leopold

Drmež, bećarac, tamburica i tradicionalna slavonska nošnja

Senka i Stjepan Koški

Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš

Parka prirode Kopački rit

Španjolske, Latvije, Poljske, Rumunjske i Turske

Projektni tim učitelja OŠ Višnjevac, Melita Krstić (koordinator projekta), Dane Končar (ravnatelj), Petra Lang Dumančić, Lada Malinović, Senka Lončar, Natalija Krešo, Ni kolina Jakić, Mislav Zemljak, Alma Mance, Silvija Vukašinović, Anica Ivković, Ana Andrić i Mirjana Bagarić zahvaljuje svima koji su nam pomogli da ovu mobilnost organiziramo na najbolji mogući način, što su nam u više navrata naglasili naši gosti koji imaju samo riječi hvale. Ponajprije zahvaljujemo Gradskom prijevozu putnika d.o.o. koji je omogućio našim gostima tijekom boravka u Osijeku besplatan prijevoz. Isto tako, veliku zahvalu upućujemo KUD-u Josipovac, KUD-u Leopold te Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije na provedenim radionicama.

Tekst i foto: OŠ Višnjevac

U sklopu već petog u nizu, od 24. do 28. listopada ugostili su projektne partnere,. Projekt „" (radni naslov: "“) provodiputem razmjene učitelja. Nositelj projekta je latvijska školanovada vidusskola iz grada Grobiņe. Osim Latvije, zemlje partneri u projektu su(grad Ankara; škola Sincan Ilkokulu),(grad Jibou; škola Scoala Gimnaziala Lucian Blaga),(grad Janowiec; škola Zespol Szkol w Janowcu),(grad Las Palmas de Gran Canaria; škola CEIP ALISIOS) i, naravno,. Projekt se provodi od 25. studenog 2020. do 31. kolovoza 2023. godine. Ovo je četvrta mobilnost projekta, a prije toga su sudjelovali u mobilnostima u Turskoj, Latviji i Poljskoj. Goste su s radošću dočekali prigodnim programom dobrodošlice koji su pripremile učiteljice. Nakon programa dobrodošlice učenici su poveli goste u razgledanje škole, a potom su zajednički organiziralina kojemu su svi partneri međusobno učili o nacionalnim jelima i kušali ih.Cilj je ovog projekta upoznavanje s načinima uporabeu nastavi, stvaranje interaktivnih i dojmljivih predavanja uz pomoć digitalnih tehnologija, razmjena iskustava te učenje o različitim kulturama, ravnopravnosti i poštovanju projektnih partnera. Uža tema mobilnosti u školi bila je uporaba digitalnih igara u nastavi. Učitelji školeodržali su edukaciju i ogledne nastavne sate za goste. Educirali su goste kako samostalno koristitis ciljem izrade igara koje će obogatiti nastavu. Osim učitelja škole, svoj doprinos sadržajnijem projektu dali su djelatnicižupanijepoučavajući ih o „“ te o „“. Edukacija i razmjena iskustava među učiteljima bili su izuzetno korisni i sigurno ćesvih učitelja. Uz učenje o digitalnim igrama svakodnevno su organizirane zabavne igre/izazovi/natjecanja među partnerima. Gosti su učili hrvatski, zanimljivim aktivnostima upoznavali školu, međusobno se nadmetali u brzini i spretnosti. Kako bi se zabavili i opustili, organizirana je glazbena radionica „” pod vodstvomOva mobilnost je, između ostalog, izvrsna prigoda za promociju našeg prekrasnog grada. Goste je s povijesnim i kulturnim znamenitostima Osijeka upoznao, učitelj povijesti i geografije. Slavonski šarm i ugođaj te dušu slavonsku gosti su mogli osjetiti sudjelujući u radionicama koje su vodiliu prostoru škole.približili su im naš kulturni identitet. Na ribnjaku Plaviš, domaćiniorganizirali su natjecanje u pecanju i pripremu hrane na otvorenoj vatri. Gosti su uživali u tipičnoj slavonskoj dobrodošlici i prekrasnoj prirodi koja okružuje ribnjak.uz pomoć naprednih digitalnih tehnologija, na zabavan i interaktivan način upoznali smo se s povijesnim događanjima te prirodnim značajkama i važnostiPartnerima izovo je prvi susret s našom zemljom. Oduševljeni su školom, našim gradom te toplinom i prijateljstvom koji su ih pratili u svakom trenutku njihova boravka.Bilo je to za sve nas iskustvo koje osnažuje, ohrabruje i potiče jer velika je privilegija biti okružen divnim, pozitivnim i prijateljski nastrojenim ljudima što je, uz edukaciju, i najveća vrijednost Erasmus+ projekata.Projekt se nastavlja, a sljedeće druženje s dragim partnerima i prijateljima bit će u veljači 2023. kada putuju Španjolsku, u Las Palmas de Gran Canaria.