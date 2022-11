Grad Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

objavio jeizu 2022.Predmet Javnog poziva jeu cilju provedbeod interesa za opće dobro sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2022. Za svako područje financiranja osiguran je zaseban iznos, a ukupan iznos raspoloživih sredstava je1. Aktivnosti udruga u području zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, zaštite i promicanja prava starijih i nemoćnih, socijalnih usluga i humanitarnih djelatnosti te zaštite zdravlja2. Aktivnosti udruga u području zdrave prehrane3. Aktivnosti udruga u području prevencije ovisnosti- inicijalnu pomoć udrugama za razvoj aktivnost u lokalnoj zajednici- jačanje kapaciteta udruga za pružanje nekih usluga- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica- organiziranje susreta, natjecanja, priredbi i drugih manifestacija te- edukacije koje udruga pruža za zajednicu.Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima, najniži i najviši iznos sredstava po područjima financiranja i očekivani broj jednokratnih aktivnosti po područjima određuje se kako slijedi:Iznos raspoloživih sredstava: 100.000,00 kunaRaspon sredstava namijenjen za financiranje jednokratne aktivnosti: od 1.000,00 do 5.000,00 kunaOčekivani broj jednokratnih aktivnosti koji će se ugovoriti za financiranje: 20Iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kunaRaspon sredstava namijenjen za financiranje jednokratne aktivnosti: od 1.000,00 do 5.000,00 kunaOčekivani broj jednokratnih aktivnosti koji će se ugovoriti za financiranje: 4Iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kunaRaspon sredstava namijenjen za financiranje jednokratne aktivnosti: od 1.000,00 do 5.000,00 kunaOčekivani broj jednokratnih aktivnosti koji će se ugovoriti za financiranje: 4Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnijePrijava na Javni poziv dostavlja se na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na internetskim stranicama Grada Osijeka . Obrasci, koji su sastavni dio dokumentacije za prijavu na Javni natječaj, ispunjavaju se na računalu.Sve ostale detalje ovog javnog poziva možete pročitati na web stranici Grada Osijeka