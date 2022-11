2022. godina

rasta cijena

prehrambenih proizvoda i nafte

plina i struje

Eurostat

Češkoj (62%)

Latviji (59%)

Danskoj (57%)

Hrvatskoj

4,8%

pojeftinjenje

Nizozemskoj (54%)

Sloveniji (16%)

Poljskoj (3%)

Portugalu i Mađarskoj (1%)

državnim subvencijama i naknadama

regulirane

cijenama plina

Estoniji (154%), Litvi (110%) i Bugarskoj (108%)

Mađarskoj

0,5%

Mađarskoj

Hrvatskoj

Latviji

Švedskoj

Danskoj

Nizozemskoj

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

bit će obilježena kao godina. Osim rasta cijena, raste i cijenaKako je objavio, najveći rast cijena struje bilježi se uzatim i. Prema podacima Eurostata, Uje struja poskupjela na. No, u nekim država se ipak bilježi i, te. Pad u Nizozemskoj, Sloveniji i Poljskoj povezan je s, dok su u Mađarskoj cijeneKada je riječ o, najviše su porasle u. No, samo uje cijena plina niža, i to zaU prvoj polovici ove godine, cijena plina bila je najniža u(2,9 € za 100 kWh),(4,1 €) i(4,6 €), a najviša u(22,2 €),(16,0 € ) i(12,9 €).