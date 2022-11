Od 17. do 21. listopada 2022.

Tekst: Mateja Beck

Foto: OŠ Popovac

učenici i učiteljiu sklopuprojekta putovali su u. U navedenom projektu riječ je oizmeđu pet škola, iz T. Cilj projekta je razviti vještine odabira proizvoda koji će ostaviti manje otpada i dizajniranja inovativnih materijala na tu temu. Ovaj put, na ostvarenju projekta radilo se u radionicama koje su se održale u Litvi.Stigavši u grad, prvi dan proveli su u školi domaćina gdje su ih dočekali. Nakon dobrodošlice, uslijedilo je razgledavanje škole te predstavljanje aktivnosti svih država partnera. Naše učiteljicete računovotkinjai učenicipredstavili su sve radionice koje su odradili u sklopu projekta na temu(prenamijeni). Oduševljenidomaćina, poslijepodnevne sate proveli su na radionici recikliranja papira zajedno s učenicima svih država partnera.Drugi dan započeo je posjetom kampu „“ u mjestu, gdje su sudjelovali u dvije radionice. U navedenom kampu vidjeli su da je moguće izraditite druge korisne stvari od prenamijenjenih predmeta koje bismo inače bacili. Još jednom su se uvjerili u to da, prenamjenom starih predmeta možemo izraditi nove, smanjiti količinu otpada i upotrebu novih sirovina.upoznali su mnoštvo glazbenih instrumenata također načinjenih od predmeta koji su trebali završiti u smeću, međutim prenamijenjeni su u svrhu izrade glazbenih instrumenata (…). U drugoj radionici naučili su, na koje načine se recikliraju te su čak i rukovali s usitnjivačem plastike. Nakon edukacije opustili su se u šetnji do dvorca Trakai u drevnom glavnom gradu Litve. Tamo su isprobali litvansko tradicionalno jelo kibinai uz juhu (sultinys) serviranu u čašama.U kasnim poslijepodnevnim satima bili su počašćeni pozivom domaćina da prisustvuju festivalu u čast svim bakama i djedovima učenika koji se održao u školi. Rado su prihvatili ponudu i uživali u brojnimnastupima učenika. Nakon festivala imali su zadovoljstvo isprobati razne tradicionalne slatke i slane zalogaje.Sljedeći dan započeo je radionicom u. Učenici su sudjelovali u aktivnosti izrađivanja novih stvari ponovnim korištenjem predmeta. Radilo se o iskorištenim štapićima, primjerice od sladoleda, od kojih su načinili razne predmete po želji. Mogli biste vidjeti izrađene kućice, brodove, životinje te su ih na kraju imali mogućnost ponijeti sa sobom. Tijekom popodneva učenici su sudjelovali u organiziranoj aktivnosti od strane domaćina. Podijeljeni u izmiješane grupe učenika svih država partnera kako bi se još bolje upoznali, što više zajedno družili te razmjenjivali svoja iskustva, boravili su na svježem zraku na igralištu škole te sudjelovali u igri. Imali su osmišljenu mobilnu aplikaciju uz pomoć koje su dobili zadatke jedan po jedan, pratili su mapu, pronašli mjesto sa zadanim zadatkom te ga riješili. Prije polaska u hotel, zajedničkim snagama posadili su drvo u dvorištu škole koje će ostati uspomena na njihovo zajedničko provedeno vrijeme i ostvarena nova prijateljstva.Tijekom četvrtog dana aktivnosti su se održavale u mjestu. Tamo su posjetili dvorac te u njemu sudjelovali u edukaciji u kojoj su saznali o povijesti dvorca starogte na koji su način ljudi u prošlosti pravili papir od starih tkanina. Uz vodstvo, gdje su vidjeli proces, izrađivali su razglednice od već napravljenog papira koje su ukrašavali posebnim žigovima. Imali su priliku i probati jestivi papir s čokoladom. Posjet dvorcu završio je igrom u kojoj je bio zadatak loptama načinjenim od komada tkanine ubaciti u limenu posudu. Nakon toga su posjetili mjesto. Ulice i prirodu Birštonasa obišli su ugodnom šetnjom te završili ručkom i povratkom u hotel.Peti dan mobilnostiPosljednji dan označio je kraj predivnog druženja i bio rezerviran za završne aktivnosti koje su započele na lokaciji dvorca. U navedenom dvorcu nakon edukacije, održana jeza sve sudionike ovog projekta.Tijekom cijelog putovanja stjecali su, obilazili, kušalite brusili svoje komunikacijske vještine na engleskom jeziku… Država Litva i sva mjesta koja su posjetili jako su im se svidjeli te su uživali u svakoj minuti raznih obilazaka.