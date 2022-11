Bijelo-plavih Ivica Ivušić

reprezentativni status

Zlatka Dalića

prošireni popis

Svjetsko prvenstvo u Kataru

34 igrača

26 imena

SuperSport Hrvatske nogometne lige

Pet dosadašnjih Ivušićevih nastupa

najzaslužnijima za pobjedu

Slovenije, Bugarske, Austrije i Francuske

Livaković, Ivušić, Grbić, Kotarski, Labrović

Vida, Lovren, Barišić, Ćaleta-Car, Juranović, Gvardiol, Sosa, Stanišić, Pongračić, Erlić, Šutalo

Modrić, Kovačić, Brozović, Pašalić, Vlašić, Ivanušec, Majer, Jakić, Sučić, Mišić

Perišić, Kramarić, Brekalo, Petković, Oršić, Budimir, Livaja i Čolak

Tekst: NK Osijek

Foto: Matija Milanović/Foto-arhiv031

Standardni čuvar mrežezadržao je, dakako, svoj. Sasvim je to logična i očekivana odluka izbornika naše najbolje nacionalne vrstekoji je ovoga ponedjeljka objavio„Vatrenih“ za predstojeće. Riječ je listi na kojoj se ukupno nalaze, no neće svi među njima biti putnici za Katar jer će se konačni popis, do 13. studenoga, smanjiti na. Ivušić je cijelo vrijeme i ove sezone jedan od najboljih pojedinaca ne samo u našoj momčadi, nego je i općenito među najistaknutijim akterimaNaš pouzdani vratar do sada je skupio pet nastupa za A reprezentaciju Hrvatske, a debitirao je u rujnu prošle godine kada je bio i međunad Slovačkom u Bratislavi (1:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Branio je potom i protiv, pri čemu su Dalićevi izabranici doživjeli samo jedan poraz uz četiri ostvarene pobjede. Na aktualnom su popisu:(vratari),(braniči),(vezni),(napadači).