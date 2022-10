topla jesen

Portanovu

nove modele obuće i tekstila

srijedu, 2. studenog 2022.

Portastična srijeda

najbolje popuste i akcije

radno vrijeme Portanove

neće raditi

kat zabave

prilagođenom radnom vremenu

[Sponzorirani članak]

Iako je ovo jednai temperature se još nisu spustile kako bi priličilo ovom dobu godine, ne dajte se zavarati, jesen je stigla i udonijelasvjetski poznatih brendova u jesensko zimskim varijantama. A ono što će se dogoditi u, kada je na redu predzadnja ovogodišnjaznate dobro i sami. Posjetite Portanovu u srijedu 2. studenog i iskoristitena jesenske kolekcije, a za točnu informaciju koji vas sve popusti očekuju ove Portastične srijede pozivamo vas da potražite na Portanova.hr I ne zaboravite nana blagdan Svih svetih.Sutra, 1. studenog trgovine u Portanovi, a 2. kat, popularno zvaniće raditi poRadno vrijeme Blitz - Cinestara je od 10:30 do 22:30 sati, Luckia Casina je od 8:00 do 5:00 sati, a GBowlinga od 15:00 do 23:00 sata. Lounge bar Waldinger radit će od 15:00 do 22:00 sata, a Twister Arcade od 10:00 do 22:00 sata. Restorani Surfer i Polaris, Sunos studio te Twister Fun Park neće raditi.