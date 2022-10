Jest da rezultat nije otišao u našu korist, ali mi smo dali sve od sebe . Pokazali smo karakter, pokazali smo da se nećemo ni protiv koga predavati, pa koliko god ta ekipa bila dobra

Tekst i foto: SMART agencija

“, istaknuo je, kapetan Osijeka.u subotu su na domaćem parketu poraženi od hrvatskog prvaka. U 7. kolu Paket24 Premijer lige-Lige B, dva boda iz Zrinjevca odnijela je momčadkoja je slavila sAktualni hrvatski prvak bio je favorit u ovom susretu, ali bilo je zanimljivo vidjeti kako će se postaviti Osijek kao. To je privuklo i 200-njak gledatelja koji su u ranom subotnjem terminu došli pogledati susret.Gosti su otvorili utakmicu pogotkom hrvatskog reprezentativca,, a Osječani su na oduševljenje tribina odmah izjednačili preko. Domaćini su pružali dobar otpor i igrali čvrstu obranu, ali s druge strane je ipak bila momčad Zagreba koja je dominirala. Igračiveć u 10. minuti imali su 4:7, a do kraja prvog poluvremena tu su razliku i povećali. Upravo su pred sam odmor zaredali četiri pogotka u dvije minute, a u svlačionice se otišlo s 13:22 na semaforu.U drugom poluvremenu gledali smo neštoOsijek. Bilo je teško dohvatiti devet golova razlike, ali pokazali su da se usude igrati i parirati i najboljima. U 50. minuti su čak i napravili mali niz od tri uzastopna pogotka, redom su mrežu gostiju tresli. Naposljetku, konačan rezultat od 25:36 postavio jeiz gostujućih redova. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, momčadi su se sportski pozdravile na terenu, a publika je snažnim pljeskom nagradila odličan rukomet.U domaćim redovima, najučinkovitiji je biosa šest pogodaka. Po pet puta mrežu su treslikoji je imao stopostotan učinak. Upravo jekao kapetan prokomentirao ogled s hrvatskim prvakom:Zanimljivo, u ovoj je utakmici Osječane s klupe vodio. S njim je ova momčad prošle sezone osigurala Premijer ligu, a sada je u funkciji dopredsjednika kluba. No, upravo protiv Zagreba ponovno se našao na klupi Osijeka jer je trener Damir Eklić morao izostati zbog privatnih razloga. Kovačević je, kako kaže, vidio dva lica svoje momčadi:S druge strane, najbolji strijelac kod Zagrepčana, ali i na utakmici, bio jes osam pogodaka. Raspoloženi su bili isa sedam pogodaka, odnosnosa šest. Vratarupisao je 13 obrana.Upravo je Klarica prokomentirao susret u Zrinjevcu:Na angažmanu i dobroj utakmici momčadima je čestitao i gostujući trener, Ivica Obrvan: