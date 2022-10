Rene Poms

Dobar je osjećaj pobijediti protiv Dinama. Mislim da smo to i zaslužili, najviše zbog prvog poluvremena u kojem smo imali puno prilika i visoko ih napadali, dobro igrali… Drugo poluvrijeme je bilo zahtjevno zbog magle, nije se puno vidjelo, ali na kraju mislim da je naša pobjeda zaslužena

Rene Poms

Ramon vjeruje

Agresija, žustrina i visoki intenzitet

To je ono što smo željeli, tako smo željeli i igrati. Protiv Dinama je to moguće jer oni također žele tako igrati, za nas je to normalno, to želimo i na kraju smo sretni zbog bodova.



Ramon Mierez.

Ramon je u odličnoj formi i kondiciji, vjerovao je u sebe, da može zabiti u svakoj utakmici. Jako sam sretan zbog njega što je postigao odlučujući pogodak.

Odlični navijači

Navijači su bili odlični, ali želio bih da u ovolikom broju dolaze i na ostale utakmice, ne samo na Dinamo i Hajduk. Kada bismo u svakoj utakmici imali ovakvu podršku bili bismo jako sretni.

Novo kolo nosi i novi derbi

na Poljudu protiv Hajduka

Igrači će proslaviti pobjedu, odmoriti u nedjelju, a onda u ponedjeljak početi pripremu za Hajduk. U Split ćemo ići spremni za još jednu veliku utakmicu

