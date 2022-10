Zavoda za dermatologiju KBC Osijek i Društva psorijatičara Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: Osijek031.com

U organizacijidanas se naobilježiojeu kojoj najveću ulogu imaju. Može se pojaviti u svakoj životnoj dobi.. Najčešće se javlja između 10 i 30 godine života. Učestalost psorijaze je između, a u Hrvatskoj u. U svijetu od psorijaze boluje, a u. Broj oboljelih je velik i samim time bolest predstavlja važan javno-zdravstveni problem.Psorijaza može imati. Najčešći oblik je vulgarna psorijaza koja je obilježenana kojoj se nalaze. Najčešće su promjene lokalizirane na. U 25% do 50% pacijenata javlja se i na. Promjene se mogu naći i na posebnim lokalizacijama poput genitalne i analne regije, u pazusima i ispod dojki. Tada je nazivamo inverzna psorijaza. Može postojati ukadaza liječenje, ali u 20% bolesnika radi se opsorijaze. Psorijaza utječe na kvalitetu života oboljelog, ali i njegove obitelji. Zbog razvoja suvremenih i vrlo učinkovitih sustavnih lijekova, kao i bioloških lijekova, pacijenti oboljeli od psorijaze danas teže gotovo čistoj ili čistoj koži. Danas se psorijaza liječi individualno prilagođenom terapijom s visokim stupnjem učinkovitosti. Najčešći je oblik kronična stacionarna psorijaza-vulgarna psorijaza.U teškim oblicima psorijaze javljaju se i pridružene bolesti poput, koja nekada dovodi do suicidalnih misli. Učestaliji su. Kvaliteta života je ozbiljno narušena. Životni vijek može biti skraćen za 5 do 7 godina. Naši su pacijenti donedavna biti nesretni, obilježeni i neshvaćeni.Zbog svega navedenog, zaove bolesti potreban je multidisciplinarni pristup u kojem sudjeluju izabrani liječnici opće medicine, dermatolozi, reumatolozi-imunolozi, psihijatri, psiholozi, kardiolozi, neurolozi, gastroenterolozi, fizijatri, oftalmolozi i druge specijalnosti uz neophodno potrebnu podršku obitelji i čitavog okruženja.prati sve europske i svjetske trendove u liječenju psorijaze, te su u prosincu 2021. godine ponovno izdane(HDVD) za dijagnostiku i liječenje psorijaze koja usmjerava dermatologe na pravilno liječenje ove bolesti,a rađena po ugledu na europske i svjetske Smjernice.Obilježavanje Svjetskog dana psorijaze, koji je u sastavuje pod pokroviteljstvom, te uz potporu