bolje suradnje i povezivanja poduzetnika, razmjene znanja i iskustava

Osječko-baranjska županija

besplatne edukacije

Poduzetnički obzor

pristup poslu i poslovnoj organizaciji

X, Y, Z i Alfa generacije - gdje se skrivaju na internetu i kako ih pronaći!

„Poduzetnički obzor“ je namijenjen je prvenstveno poduzetnicima, njegovom razvoju i svemu što poduzetništvo čini za našu zajednicu, a to znači radna mjesta, ekonomski prosperitet i druge prateće benefite. Osječko-baranjska županija intenzivno radi, i to ne samo u smislu dodjele financijskih potpora i drugih konkretnih pomoći, nego i kroz edukacije. Edukacije poput današnje su bitne da bi poduzetnici imali pravu informaciju u pravo vrijeme i na pravom mjestu te da bi se dobro pripremili za iduću godinu, za natječaje, ali i trendove. Ističem da su pozitivni trendovi u gospodarstvu naše županije i u cijeloj Hrvatskoj, a tom dinamikom ćemo i nastaviti. Pozitivne trendove potvrđuju i statistički podaci

Ivan Anušić

5.448 aktivnih obrta

308 obrta više

13.813 nezaposlenih osoba

440 osoba (3,1%) manje

857 osoba (5,8%) manje

13.951 nezaposlena osoba

91.339 zaposlenih osoba

1.063 osobe više

Govorimo o rekordnim, do sada nezabilježenim, brojkama na području županije, koje kontinuirano imaju pozitivan trend. To je dokaz kontinuiranog i pravilnog rada, pogođene vizije i strategije koje ćemo nastaviti nadograđivati kroz edukacije i sve informacije koje dobijemo s terena jer u komunikaciji s gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima želimo od njih čuti kakve imaju probleme i kako ih lakše i jednostavnije riješiti

Ivana Katavić Milardović

Do sada je Županija sufinancirala aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika u suradnji s institucijama poduzetničke podrške, prvenstveno s poduzetničkim centrima i inkubatorima te HUP-om. I dalje nastavljamo s tim aktivnostima, međutim u rujnu ove godine smo pokrenuli svoj vlastiti projekt Poduzetnički obzor. On ima simboličko i slikovito značenje te predstavlja nove horizonte i proširivanje vidika koje želimo našim poduzetnicima, a također smo se poigrali s početnim slovima Osječko-baranjske županije jer želimo apostrofirati da je upravo Županija jedna od institucija koja pomaže poduzetnicima u širenju poduzetničkih prilika. Svaka dva tjedna organiziramo edukacije, a do sada smo imali dvije edukacije organizirane u vidu radionica tijekom kojih poduzetnici sudjeluju u predavanjima i s predavačem razmjenjuju iskustva. Osim same edukacije, važno nam je i međusobno povezivanje poduzetnika, stoga koristimo ove aktivnosti kako bi se poduzetnici međusobno povezali i umrežili te na taj način dodatno ojačali svoje poslovanje

Ivan Kelić

vrlo suvremena

Radi se o tome da svatko od nas u digitalnom okruženju ostavlja digitalne tragove, a na poduzetnicima je da ih što bolje pronađu i kreiraju kampanje usmjerene baš njima. Cilj je radionicom pokazati određeni set alata internetskog marketinga kojim će lakše i brže doći do svojih potencijalnih potrošača. Sve smo potkrijepili s primjerima iz prakse, a važno nam je da se i poduzetnici uključe u radionicu i na taj način doprinesu uspješnoj raspravi

Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji na organizaciji ovako važne edukacije koja u ovim izazovnim poslovnim vremenima nama poduzetnicima daje uvid u ono što nas očekuje i usmjerava naša buduća promišljanja. Svaka edukacija je dobrodošla, a ova bi trebala proširiti naše vidike i olakšati nam uspješno poslovanje u budućnosti. Konkretno, nama obrtnicima, što sam i sam, posebno u dijelu marketinga, organizacije poslovanja i planiranja budućih aktivnosti

Tibor Vidaković

Tekst i foto: OBZ.hr

S ciljem uspostavljanjaje u rujnu ove godine pokrenulaza poduzetnike u okviru novog projekta koji je nazvan „“. Ovi seminari namijenjeni su poduzetnicima, ali i svima koji su uključeni u poslovni svijet, koji žele razvijati svoja znanja i poslovne vještine, unaprijeditite ostvariti pozitivne rezultate u poslovanju. Na seminarima se obrađuju različite teme prilagođene potrebama poduzetnika i poslovnog okruženja, što će biti dodatni korisni alat u rješavanju problema s kojima se susreću u svom radu. Do sada su održana dva seminara, oba izvrsno prihvaćena, a danas (28. listopada 2022. godine) održan je treći seminar, čiji je naziv „“.- rekao je župansudionicima današnje edukacije.Naglasio je tako da je 30. rujna 2022. godine na području Osječko-baranjske županije bilo, što jeu odnosu na isti datum prošle godine. Krajem rujna na evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek bio je, što jeu odnosu na prethodni mjesec, teu odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rekordno niska nezaposlenost. U lipnju 2022. godine (prvi put od kad se vodi evidencija) broj nezaposlenih pao je na manje od 14.000 te je na evidenciji tada bila. Krajem rujna bilo je, što je zau odnosu na prethodni mjesec, pa je i taj broj rekordan.- zaključio je župan.Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽdodala je kako je Poduzetnički obzor novi projekt Osječko-baranjske županije kojim se stavlja naglasak na informiranje i edukaciju poduzetnika.- rekla je pročelnica Katavić Milardović.Predavač, prof. dr. sc.s Ekonomskog fakulteta u Osijeku objasnio je da je tema današnje edukacije, a odnosi se na x, y, z i alfa generacije te gdje ih pronaći na internetu.- zaključio je.- kazao je poduzetnik