Tekst i foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelnikzajedno sa županomi predstavnicimau petak je obišao radove na početku izgradnje. Centar će se prostirati na više odi bit ćeza razvoj startupa i manjih IT poduzeća.– poručio je gradonačelnik Radić. Objasnio je kako IT park obuhvaćazemljišnih čestica, a na jednoj od njih počela je izgradnja ovoga centra vrijednogZgrada će, između ostaloga, sadržavatidostupnu tvrtkama unutar parka,. Njome će se kroz najam prostora pružati mogućnost dolaska i tvrtkama koje još nisu dovoljno jake da same grade vlastiti veći objekt.Gradonačelnik Radić istaknuo je kakoi u ovoj poslovnoj zoni nudipoput umanjenja cijene zemljišta, te dodao da će se okupljanjem IT tvrtki na jednom mjestu stvoriti sinergijski efekt.– rekao je gradonačelnik Radić.čestitao je na projektu te poručio kako Grad Osijek mora biti predvodnik u razvoju istoka Hrvatske, osobito Osječko-baranjske županije.– poručio je županZadovoljstvo započetim radovima na izgradnji IT poslovnog centra izrazili su i predsjednik Osijek Software Cityate direktor tvrtke Mono, prvog stanara IT parka.– rekao je– zaključio je