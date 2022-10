Industrijskoj zoni Nemetin

U izgradnju i opremanje uloženo je 18 milijuna kuna, od čega je osam milijuna uloženo samo u proizvodni pogon. Četrdeset i pet posto od ukupnog ulaganja u proizvodni pogon sufinancirano je sredstvima Europske unije kroz projekt ,,Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Ovaj pogon je jedinstven u Hrvatskoj i plan nam je zaposliti novih 20-ak inženjera i tehnički obrazovane ljude te spriječiti njihov odlazak u inozemstvo. Grad Osijek je od prvog dana bio snažna podrška u ovoj investiciji te je sufinancirao zemljište na kojem se danas nalazimo i komunalnu naknadu. U ovom proizvodnom pogonu radit će se proizvodnja elektrokomunikacijskih ormara na jedinstven način prema parametrima industrije 4.0.

Tvrtka Comcross je izgradila svoj objekt prije isteka roka od 24 mjeseca te time iskoristila sve povlastice zone. Siguran sam da im je to bio vjetar u leđa. Veseli me činjenica da će zaposliti novih 20-ak zaposlenika. Bitno nam je svako radno mjesto, bio to mali, veliki ili srednji poduzetnik

Naša industrijska zona u Nemetinu, površinom većom od 100 hektara, spada u veće zone. Po komunalnoj opremljenosti, dobroj prometnoj povezanosti, ali i olakšicama za investitore jedna je od najprivlačnijih u Hrvatskoj. U prvoj fazi ugovoreno je svih 25 parcela sa 16 investitora. Koliko je zona privlačna govori i da smo u veljači ove godine raspisali natječaj za drugu fazu i već sada je ugovoreno devet od 11 parcela. Nastavit ćemo i dalje tako raditi te stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta

Po ostvarenoj neto dobiti Osijek je na visokom trećem mjestu u Hrvatskoj. Grad Osijek ne može otvarati radna mjesta, ali može stvarati preduvjete i pozitivno gospodarsko ozračje

Tekst i foto: Osijek.hr

U osječkoju četvrtak je službeno otvorena. Investicija u impozantni objekt odvrijedna je, a proizvodit ćeTvornicu su svečano otvorili gradonačelnik Osijeka, zamjenik župana Osječko-baranjske županijei direktor Comcrossa, koji ju je tom prigodom nazvao krunom dosadašnjeg poslovanja tvrtke.– objasnio je Ribić.Comcross Croatia trenutačno zapošljava oko. Svoje su usluge najčešće izvozili u Njemačku, no sada se, kako je pojasnio Ribić, vraćaju na hrvatsko tržište želeći ostvariti brojku od 120 zaposlenih koliko su imali prije pandemijske krize.– dodao je Ribić.Osječki gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je tvrtka Comcross jedan od prvih stanara Industrijske zone u Nemetinu i dobar primjer onoga što Grad Osijek nudi investitorima u ovoj zoni.– poručio je gradonačelnik Radić.Podsjetio je kako je Grad Osijekove godine osigurao, te oslobodio investitore obveze plaćanja komunalnog doprinosa kod građenja gospodarskih objekata.– kazao je gradonačelnik Radić., zamjenik osječko-baranjskog župana, čestitao je na izgradnji objekta poručivši da će oplemeniti Industrijsku zonu Nemetin, ali i generirati nova radna mjesta.Osječki gradonačelnik naglasio je i kako je, prema podatcima Fine, u Osijeku zabilježen– zaključio je gradonačelnik Radić.