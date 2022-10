Šest vozača osobnog automobila, četiri biciklista i jedan vozač teretnog automobila

20.000,00 kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije

jučer su vozili pod utjecajem alkohola.evidentirana je u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobilaiz Šumarine. Upravljao je automobilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno dapodnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenihte je unazad tri godineza upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te jei privremeno mu jedo donošenja odluke o prekršaju. Vozaču je evidentirana koncentracija odu krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova.U 11,50 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobila s kojim je upravljaoiz Belišća, koji se kretao uza vrijeme dok mu jezbog prikupljenih. Vozaču je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi i odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti droga u organizmu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 13 negativnih bodova.U 12,35 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen jeiz Belog Manastira. Biciklistu je evidentirana koncentracija odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.U 16 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobilaiz Krndije, koji je upravljao za vrijeme dok mu je rješenjem određeno daza produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenihte je unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač jei privremeno mu je oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu dou trajanju do 12 mjeseci. - izvijestili su iz policije.