Tekst i foto: OBZ.hr

U Velikoj vijećnici Županijske skupštine održana je 15. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije kojoj je nazočilo 39 vijećnika. Na dnevnom redu bilo je 30 točaka, među kojima su Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, prijedlozi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu, Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije, Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2022.-2024. godine, Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2021./2022. godini i druge točke. Sve su usvojene jednoglasno ili većinom glasova.- Izvješće župana o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine usvojeno je bez rasprave i komentara, a to znači da radimo najbolje što znamo i umijemo te da to vijećnici tako vide i prepoznaju. Tako ćemo i nastaviti. Svi zacrtani projekti odvijaju se planiranom dinamikom, a vrlo brzo započet ćemo s još jednim projektom, izgradnjom I. Gimnazije u Osijeku za što napokon imamo u potpunosti potvrđene odluke našeg Upravnog odjela za javnu nabavu. Za 5-6 dana slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem radova i počinjemo s izgradnjom. Završili smo Regionalni distribucijski centar OBŽ za voće i povrće, a prije nekoliko dana dobili smo uporabnu dozvolu. Gospodarski centar se radi planiranom dinamikom, bit će završen do kraja godine, najkasnije nešto iz Nove godine i počet će s radom već na Proljetnom sajmu. To su najbitniji projekti, no provodimo još niz projekata, subvencija i drugih aktivnosti na razini županije, kao i projekte koji se provode na razini države, gradova i općina i svi idu zacrtanom dinamikom - kazao je župan Ivan Anušić.a sjednici je osam vijećnika postavilo pitanje ili određenu inicijativu, a odgovore je odmah dao župan Ivan Anušić. Tako je vijećnik Marko Bogatić rekao da izgradnjom obilaznice nije riješen glavni prometni problem grada Belog Manastira, a to je dnevni promet Osječkom ulicom oko 500 teretnih vozila. Župan se složio da problem postoji i najavio da će se tražiti kvalitetna rješenja i tog pitanja, a vjeruje kako od prvog dana 2023. godine i ulaska Hrvatske u Schengenski prostor neće biti gužvi na granici s Mađarskom.Vijećnica Marija Miličević govorila je da je nedostatak kuhara problem u provedbi županijskog projekta besplatnog obroka svih učenika u osnovnim školama te upitala kako će se projekt provoditi od Nove godine kada će se financirati s nacionalne razine. Predložila je da se novac osiguran u županijskom proračunu za školski obrok prenamjeni za plaće kuharima. Prenamjenu navedenih sredstava predložio je i vijećnik Marko Bogatić, ali za sufinanciranje troškova umirovljenika koji zbog zdravstvenih razloga moraju biti smješteni u privatne domove za starije i nemoćne osobe.Na oba pitanja župan Anušić je odgovorio kako će Osječko-baranjska županija sredstva koja su planirana za besplatni školski obrok u 2023. godini prenamijeniti za projekte u obrazovanju, među kojima je i izgradnja I. gimnazije u Osijeku.- Za besplatni školski obrok iz proračuna smo u proteklih pet godina izdvajali od početnih 20 milijuna kuna do zadnje planiranih 13,8 milijuna kuna. Nakon odluke Vlade RH da financira školski obrok u cijeloj Hrvatskoj, što je odlična odluka na kojoj čestitam, mi u OBŽ nastavit ćemo spajati OPG-ove i dobavljače te u tom dijelu nastaviti projekt. Novac koji nam nakon odluke Vlade ostaje u proračunu usmjerit ćemo na obrazovanje, na unaprjeđenje infrastrukture i opremanje škola. Uostalom, OBŽ radi veliki iskorak u obrazovanju, razvijamo dva centara kompetencija, znanstveni centar, stvaramo bolje uvjete za nastavu u svim školama. Izgradnju 1. gimnazije u početku ćemo financirati vlastitim sredstvima, a očekujemo da ćemo potom dio sredstava povući iz natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja - rekao je župan.Vijećnik Krešimir Čabaj pohvalio je revitalizaciju Zračne luke Osijek i kroz projekt „Slavonski doručak“, no kazao je da se među proizvodima koji se daju putnicima u zrakoplovima nalaze i krekeri koje pakira tvrtka iz Splita. Župan je odgovorio kako je to jedini proizvod u tom paketu koji priprema tvrtka izvan Slavonije, a svi partneri u projektu izabrani su na javnom natječaju Croatia Airlinesa.Vijećnica Sanja Bježančević upitala je župana što je s inicijativama koje je podnijela i koje su načelno podržane, a župan je odgovorio da će je već narednih dana pozvati na radni sastanak. Zatražila je odgovor da li su u Domu zdravlja OBŽ zaista zaposlene osobe zadužene za EU projekte te koji su njihovi rezultati. Župan je potvrdio da se Dom zdravlja bavi (i) tim projektima, a zamjenik župana Mato Lukić je dodao da u Domu zdravlja OBŽ postoji odjel koji između ostalog radi i poslove pripreme i provođenja EU projekata. Uz ostale projekte, do sada su se bavili poslovima u dva projekta specijalizacije doktora medicine, zatim u projektu Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ, projektima energetske obnove, više projekata prevencije i ostalima. Detaljnu informaciju o tomu dat će i resorni županijski upravni odjel.Vijećnica Ana Diklić pitala je što se događa s izgradnjom mosta na cesti između Ernestinova i Petrove Slatine. Stari most je srušen, gradnja novog je počela i trenutno stoji, a građani pitaju kada će most biti završen. Nedostatak mosta za njih znači 11 kilometara duži put obilaznom cestom, pa pitaju je li moguća izgradnja pontonskog mosta. - Rok je izgradnju novog mosta je srpanj 2023. godine i treba biti ispoštovan. Izgradnja pontonskog mosta nije realna opcija te se građani moraju strpjeti, a dobit će zaista kvalitetan most - kazao je župan.Vijećnik Boris Piližota upitao je župana što se događa s njegovim prijedlogom o zajedničkom sufinanciranju Županije i Grada Osijeka postavljanja solarnih panela te predložio da Županija pokrene inicijativu za produženje roka povlaštene cijene električne energije za domaćinstva. Prvi prijedlog će se razmatrati preko stručnih službi i u koordinaciji sa svim zainteresiranim općinama i gradovima, ne samo Gradom Osijekom, a za drugi prijedlog župan je sugerirao da tu inicijativu preusmjeri Klubu SDP-a u Hrvatskom saboru.Vijećnik Zlatko Ahić nije zadovoljan odgovorom koji je dobio od Policijske uprave osječko-baranjske u vezi zabrane prometa u dijelu Ulice Bartola Kašića u Osijeku, kod zgrade PU, zbog opasnosti od terorističkih ugroza. Traži da se ta dionica otvori za promet, no - kako je rekao župan - pitanja sigurnosnih provjera i zaključaka, pa tako i u vezi prometa kod zgrada poput navedene, nisu u nadležnosti Županije.Vijećnik Ivica Mandić istakao je da prema zadnjem popisu stanovništva na području Osječko-baranjske županije ima 7.670 učenika manje nego 2011. godine. Smatra da stoga ima i slobodnih prostora u školskim zgradama koji bi se mogli prenamijeniti u vrtiće. Upitao je i ima li novosti u vezi izlaska Centra za socijalni rad iz zgrade u vlasništvu Županije u Đakovu.- Broj stanovnika u cijeloj Hrvatskoj se smanjio, a pri tomu me naročito zabrinjava što je u ukupnom broju stanovnika udio najmlađih samo 14 posto. Posljedice takvog stanja osjetit će se i u osnovnim školama, osobito u ruralnim sredinama gdje će škole ostajati sve praznije. Taj prostor će biti slobodan za korištenje jedinicama lokalne samouprave, dakako uz suglasnost županije i resornog ministarstva. Prijedlozi su dobrodošli, za vrtiće osobito, no pitanje je ako se zatvara škola hoće li biti djece za vrtić. Vjerujem da ćemo vrlo brzo imati određeni broj škola s kapacitetom od 200-300 učenika, a koje zbog troškova neće moći funkcionirati s 20-ak učenika nego učenicima treba osigurati prijevoz u matične škole - rekao je župan Anušić.U vezi drugog pitanja rekao je kako se Centar za socijalni rad u Đakovu do kraja godine treba izmjestiti iz sadašnjih prostora u vlasništvu Županije. U županijskom proračunu već su osigurana sredstva za uređenje tog prostora te bi proširenje đakovačkog Doma za starije i nemoćne osobe trebalo biti realizirano do jeseni 2023. godine.