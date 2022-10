od ponedjeljka do petka

Osijek

od 8:00 do 10:00 sati

od 8:00 do 12:00 sati

od 8:00 do 14:00 sati

od 9:00 do 14:00 sati

od 12:00 do 15:00 sati

Čepin

od 8:30 do 10:30 sati

od 8:30 do 11:30 sati

Antunovac

od 10:30 do 12:30 sati

Višnjevac

od 11:30 do 13:30 sati

Napomena

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, osobito u prvom dijelu dana te ponovno navečer. Nakon izdizanja magle barem djelomice sunčano, no u središnjim predjelima moguća su tek kraća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 21°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Martina Divalta 80-82 par, 82/a, 82/b, 84-88 par, 88/a, 90-92 par, 92/a, 94, 98, 102-104 par, 53-65 nep, 65/b, 75, Požeška 2-4 par, 8-30 par, 30/a, 17-45 nep, Ulica kralja Petra Svačića 16, 16/a, 16/b, 18-34 par, 34/a, 34/b- Ilirska 76, Josipa Jurja Strossmayera 115-117 nep, 123-125 nep, Ulica Ante Paradžika 4-12 par, 16-20 par, 24-30 par, 30/a, 32/a, 36, 1, 1/a, 1/b, 3-15 nep, 19-21 nep, 21/a, 21/b, 23- Ante Paradžika cijela neparna strana, Josipa Jurja Strossmayera 121-125- Moslavačka 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 4/a, 6-14 par, 14/a, 14/b, 16-18 par, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 3-7 nep, 7/a, 13-21 nep, Prenjska ulica 6, 42-76 par, 45-59 nep, 59/a, 61-65 nep, 65/a, 67-71 nep, Psunjska 130-142 par- Dubrovačka 60, 60/a, 60/b, 62/a, 64-74 par, 91-95 nep, 95/a, 97/a, 99, Ivana Gundulića 132-140 par, 140/a, 142/a, 150-152 par, 61, 61/f, 65-75 nep, Reisnerova ulica 100, 110, Stanka Vraza 4-6 par, 6/a, 8-12 par, 5-11 nep, Ulica Andrije Hebranga 1-5nep,5/a, 7-9 nep, Ulica Izidora Kršnjavoga 2, 2/a, 4, 1, 1/a, 1/b, 3-25 nep- J. Jurja Strossmayera 2, 2/b, 2/e, 2/f, 4-6 par, 6/a, 8/a, 10-12 par, 12/a, 14-18 par, 35, Kralja Zvonimira 12-14 par, 14/a, 16-20 par, 20/b, 22/a, 24- Krbavska ulica 1, 1/a, 1/c, 3-7 nep, Osječka 62-64 par, 104-140 par, 140/a, 142/a, 142/b, 146/a, 148-184 par, 184/a, 184/b, 186- Ulica Hrvatske Republike 38, 38/a, 40-50 par, 50/a, 52/a, 52/b, 52/c, 54/a, 56-58 par, 62, 96, 39-49 nep, 55- Zagrebačka ulica 39-65 nep: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.