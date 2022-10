Svjetski poznati brand The Body Shop

ovaj tjedan stigao je u. The Body Shop svoja je vrata prvi put otvorio- malu zeleno obojenu radnju u, no već tada njihov jebio radikalno drugačiji od ostalih u industriji ljepote. Etički izvori i sastojci na prirodnoj bazi iz cijelog svijeta, proizvodi i rituali ljepote napravljeni za svako tijelo - namijenjeni tome da se svi osjećaju dobro u svojoj koži. Upravo zato, već su godinama jedan od najpoznatijih brandova u industriji ljepote, a odsad ih možete pronaći i uAko ovo nije dovoljno dobra pozivnica da posjetite svojuonda imamo još i ovo... na sreću svih mališana -vraća se u Portanovu. Nakon duže stanke, glumci i lutke ove vrijedna i višestruko nagrađivane kazališne kuće u, uu Portanovi će izvesti dječju predstavu "". A ovu divnu predstavu Portanova je za vaše mališane osigurala posveI to nije sve... U, na redu je još jedna u nizu. Djelatnicii ove vas subote čekaju u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošteI ne zaboravite... sljedećastiže već, a dobro znamo što ona donosi...A dan ranije, una dan– Portanova, kao i uvijek do sada na taj dan –. Izuzetak će biti Cinestar, Luckia Casino, GBowling, lounge bar Waldinger i Twister Arcade koji će prilagoditi svoje radno vrijeme za taj dan, ali o tome se detaljnije informirajte na Portanova.hr