Tekst i foto: Svjetski savez mladih Hrvatska

je 26. listopada 2022. uu Antunovcu organizirao panel raspravu “” u sklopu projekta „”. Prije rasprave je održano uvodno predstavljanje projekta s početkom na kojem su sudjelovali, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.Na panel raspravi je sudjelovao, načelnik Općine Antunovac, dr. sc., znanstveni suradnik s Instituta za migracije i narodnosti, dr. sc., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i pomoćnik ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar,, predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije tevoditelj projekta Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora.Voditelj projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” Ivan Majstorić je naglasio da se SSMH niz godina bavikroz cjelovit i afirmativan pristup te naglašava važnost uloge mladih u oblikovanju javnih politika u području demografije.Ističes različitim dionicima u okviru projekta, ali i šire od toga.Načelnik Općine Antunovac Davor Tubanjski je istaknuo da su današnjiposljedicaOpćine Antunovac posljednjih 17 godina. Smatra da demografskoj problematici treba pristupati kroz. Ne negira činjenicu da Općina Antunovac ipak bilježi pad ukupnog broja stanovništva (približno 8,0 %). Stoga napominje važnost uključivanja akademske zajednice u donošenje. Istaknuo je da Općina provodi kratkoročne mjere koje se odnose potpore i pomoć obiteljima. Ipak, uvjet za demografske promjene je gospodarski razvoj, odnosno ulaganje u zapošljavanje mladih. Istaknuo je važnost suradnje s Osječko - baranjskom županijom i državnim tijelima kroz ulaganja u stambeno zbrinjavanje za mlade i obitelji, infrastrukturu, poduzetništvo, obrazovanje, energetiku i sport.Predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije Domagoj Čorić je predstavio ulogu Savjeta mladih i njegovu važnost za mlade. Također, spomenuo jeza mlade u općini Antunovac. Međutim, naveo je neke probleme koji tište mlade, poput prometne povezanosti unutar županije i s ostatkom Hrvatske, neusklađenosti obrazovanja i tržišta rada, nezainteresiranosti mladih za strukovna zanimanja, niske produktivnosti rada u poljoprivrede i dr. Na kraju je naglasio je da treba, a Savjet mladih u županiji upravo potiče njihov osobni razvoj.Znanstveni suradnik s Instituta za migracije i narodnosti Aleksandar Vukić je spomenuo da su migracije neizbježne te se razlikuju od onih prijašnjih što su pokazali rezultati istraživanja koja su provedena u okviru projekta. Istaknuo je rezultate provedenih fokus grupa i anketnih istraživanja u kojima su se ispitivale potrebe i izazovi mladih.Dr. sc., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i pomoćnik ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar je istaknuo da javnosti treba pokazati stvarno demografsko stanje čime se može izazvati reakcija odgovornih donositelja odluka na donošenje promjena. Razina demografske krize u kojoj se nalazi Hrvatska ima. Spominje da bi trebalo poraditi na funkcionalnoj integraciji onih općina koje imaju manji broj stanovnika. Ističe činjenicu da je Općina Antunovac, iako bilježi blažu depopulaciju, primjer dobre prakse za druge općine zbog povoljnije dobne strukture stanovništva. Naglašava da su potrebne su trajne javne politike kako bi se ublažili negativni demografski trendovi i omogućio ravnomjerniji razvoj.Voditelj projekta Ivan Majstorić na kraju je zaključio da će SSMH nastaviti djelovati po pitanju demografske problematike te da će nastaviti suradnju sa svim relevantnim dionicima kako bi afirmirali demografske teme u javnosti s ciljem unaprjeđenja postojećih demografskih mjera i pristupa u njihovom osmišljavanju.Projekt „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” sufinanciran je sredstvima. Temelji se na međusektorskoj suradnji s ciljem kreiranja smjernica za razvoj javnih politika temeljenih na znanstvenim dokazima.SSMH je udruga mladih koja se niz godina bavi demografskim trendovima u Hrvatskoj, upozorava na moguće posljedice negativnih demografskih trendova te zagovara cjelovite javne politike usmjerene mladima i obiteljima.SSMH vjeruje da će ovim projektom doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja u kojem će javne politike iz područja demografije imati pozitivan učinak na društveno-gospodarski razvoj Hrvatske, ali i potaknuti konstruktivnu javnu raspravu oko pitanja demografske revitalizacije nakon objavljenih rezultata popisa stanovništva.