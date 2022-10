radni sastanak čelnika Osječko-baranjske županije i 42 jedinice lokalne samouprave

Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku

najveću pozornost

poticajima za dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave

Pitanje spajanja jedinica lokalne samouprave svakako je jedna od najzanimljivijih tema današnje koordinacije. Kao što je poznato, za to pitanje je otvoren javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje JLS, a upravo su načelnici ti koji najbolje poznaju situaciju u svojim sredinama i koji će donositi ovakve odluke. Za sada nemamo naznake da bi netko od načelnika s područja naše županije to učinio, no poziv je tek otvoren te je i dalje moguće razmatrati ovo pitanje. Uz to, razgovarali smo o zelenoj energiji koja je trenutno među najvažnijim temama ne samo kod nas, već svugdje u svijetu, a dotakli smo se i dodijeljene titule Europske regije sporta 2024. godine Osječko-baranjskoj županiji koja će rezultirati velikim ulaganjima u sport u narednom razdoblju

Snježana Raguž

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Na temelju te Odluke Ministarstvo financija objavilo je Javni poziv i on je otvorenog tipa, a na njega se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave koje se žele spojiti. Funkcionalno spajanje može biti u obliku financiranja zajedničkog službenika koji će obavljati određene poslove, zajedničkog upravnog odjela te zajedničkog trgovačkog društva ili ustanove za obavljanje određenih poslova iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave. Poticaji će se odnositi na sufinanciranje u određenom postotku plaća i materijalnih rashoda zajedničkog službenika, odnosno maksimalno pet službenika ako je riječ o zajedničkom upravnog odjelu, kao i postotak izdvajanja jedinica lokalne samouprave koja izdvajaju za financiranje zajedničkog trgovačkog društva ili ustanove. Kad je riječ o stvarnom spajanju to je pripajanje nekih jedinica nekoj postojećoj jedinici, a uvjet je da one budu razvrstane u I. do V. skupinu prema indeksu razvijenosti. Dobrobiti stvarnog spajanja su jednokratne pomoći i pomoći koje se ostvaruju na razdoblje od pet godina. Jednokratna pomoć odnosi se na sufinanciranje svih obveza onim jedinicama koje se pripajaju na dan 30. lipnja 2022. godine, a sredstva će biti uplaćena postojećoj jedinici kojoj su se pripojile. Kad je riječ o pomoći u razdoblju od pet godina, tu će se udvostručiti iznos fiskalnog izravnanja koji je jedinica koja se pripaja primila, a taj iznos će pripasti jedinici kojoj se pripojila, s tim da 50% tog iznosa mora uložiti u kapitalna ulaganja jedinice koja se pripojila, tako da ona ne bi bila zanemarena

Zahvaljujući koordinacijama načelnika i gradonačelnika možemo jednostavnije organizirati i uskladiti postupanja svih jedinica lokalne samouprave, na čemu zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji. Također, ovo je prilika za iznošenje određenih problema s kojima se susrećemo i pronalazak njihovih rješenja u dijalogu s čelnicima Županije

Željko Cickaj

Mišljenja sam da određene jedinice lokalne samouprave vjerojatno nemaju svojih kapaciteta te da bi trebale ići na funkcionalno spajanje, jer treba voditi računa o racionalnom utrošku sredstava. Ipak, smatram da Općina Bilje nije predmet ove rasprave.

Europska regija sporta 2024., izmjene Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vatrogasna zajednica OBŽ - zakonska obveza održavanja dimnjaka, izazovi i aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Osijek te Smart energy - prezentacija mogućnosti implementacije Gree/Smart energetskih rješenja.

Tekst i foto: OBZ.hr

Redovitis područja županije (7 gradova i 35 općina) održan je danas (26. listopada 2022. godine) u. Na dnevnom redu bilo je sedam točaka od kojih jedobila rasprava ou Republici Hrvatskoj.- rekao je zamjenik župana Mato Lukić.Točku o spajanju jedinica lokalne samouprave uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za javne financije OBŽ. Rekla je kako je u sklopupredviđena reforma lokalne samouprave te je slijedom toga Vlada RH donijela Odluku o poticajima za funkcionalno i stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.- istaknula je pročelnica Snježana Raguž.- kazao je načelnik Općine Bilje, a na pitanje spajanja općina je odgovorio:Ostale točke dnevnog reda bile su Osječko-baranjska županija -