petak, 28. listopada 2022.

II. fazi dionice D21

Ulici Stjepana Radića

od Ulice Hrvatske Republike do Ulice Adama Reisnera

ukinut tramvajski promet i zamijenjen autobusnim

Ulica Bartula Kašića – Ulica kardinala Alojzija Stepinca – Vukovarska ulica – Gajev trg – Ulica Hrvatske Republike – Županijska ulica - Ulica Adama Reisnera – Ulica Andrije Kačića Miošića – Ulica Bartula Kašića

22. prosinca 2022

obustaviti sav cestovni promet

demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava

od 21. ožujka do 28. listopada 2022.

privremena regulacija prometa

ukinuta

od 7. studenog 2022.

Tekst: GPP Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

započinju radovi nai to. U tom dijelu već je ranije, te se vozila javnog prijevoza kreću ranije uspostavljenom dionicom:Sa započinjanjem radova pa sve do cca., na predmetnoj će se dionici u Ulici Stjepana Radića. Mole se sugrađani za strpljenje i razumijevanje.Također, zbog izvođenja radova nau Ulici J. J. Strossmayera u vremenskom razdobljugodine na predmetnoj je dionici u nekoliko faza bila uspostavljenasukladno prometnim elaboratima.Navedenom privremenom regulacijom prometa tramvajska je linija br. 1: Višnjevac – Zeleno polje - Višnjevac bilanajprije na dionici od okretišta Podgrađe (Dvorac Pejačević) do Višnjevca, a potom na dionici od Trga A. Starčevića do Višnjevca te je tramvajski promet u tom dijelu linije bio zamijenjen autobusnim.Sa završetkom planiranog izvođenja radova u ovoj fazi projekta,ponovno se uspostavlja redovni tramvajski promet duž cijele dionice tramvajske linije broj 1: Zeleno polje - Višnjevac - Zeleno polje.