EU fondovi 2021.-2027.

Hanza Medije, Župan.hr-a, Hrvatske zajednice županija i Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Nove prilike iz EU fondova 2021.-2027.

Kako EU fondovi mijenjaju lokalne sredine?

Najbolji županijski EU projekt 2022.

Izbor smo pokrenuli kako bi kroz prezentaciju uspješnih EU projekata i isticanje njihovog doprinosa i značaja u poboljšanju životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika i hrvatskih građana u cjelini, potaknuli još bolje i efikasnije korištenje EU fondova

Goran Ogurlić

kvalitetnom i poticajnom projektu

21 projekt

32

37 projekata

Doprinos znanosti i inovacijama, Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, Doprinos prekograničnoj suradnji, Doprinos poduzetništvu, te zasebnoj kategoriji – izboru građana

Osječko-baranjska županija

Učimo zajedno 4

Amazon of Europe Bike Trail

drugo mjesto

Koprivničko-križevačkom županijom

1.250 km dugu biciklističku rutu

Provodimo niz vrlo kvalitetnih projekata na području Županije, dio njih poput Gospodarskog centra je još u realizaciji no vjerujem kako će biti spremni već iduće godine za prijavu na ovaj natječaj. Projekt Amazon of Europe obogatio je turističku ponudu Osječko-baranjske županije koju intenzivno razvijamo posljednjih godina i drago mi je da je njegova vrijednost prepoznata i od strane ocjenjivačkog suda

Ivan Anušić

Bicikliraj za prirodu

Na konferenciji „“ koja se u organizaciji, uz pokroviteljstvo, organizira treću godinu za redom dodijeljene su i nagrade za najbolji županijski EU projekt.Na konferenciji su predstavljene, Sporazum o partnerstvu između EU i RH za financijsko razdoblje 2021.-2027., Nove prilike za potpomognuta i brdsko-planinska područja te otoke, Europsku teritorijalnu suradnju i aktualni natječaji.Održana je i panel rasprava s prošlogodišnjim pobjednicima izbora za najbolji EU projekt pod nazivom „“ nakon čega je uslijedila svečana dodjela nagrada za „– rekao je, glavni urednik Jutarnjeg lista.Ono što nas posebno veseli i potvrđuje da je riječ ote ukazuje da županije sve bolje i efikasnije koriste mogućnosti koje nam se nude kroz EU fondove, kažu organizatori, jest sve veći broj prijavljenih projekata.Prve godine izbora u finalu je bio, prošle godine, a ove godine za titulu najboljega natječe se čakkoji su provedeni i/ili završeni u prethodne dvije godine, odnosno u 2020. ili 2021. godini, zaključno sa 31. siječnja 2022. godine.Pobjednici su se birali u pet kategorija:nominirala je dva projekta,u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici te projektu kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji.S projektom Amazon of Europe Bike Trail Županija je osvojilazajedno su kojoj se provodi isti projekt.Amazon of Europe Bike Trail projekt je koji je područje Europske Amazone prepoznao kao „premium“ područje za povezivanje s prirodom krozkoja privlači ljubitelje prirode u pet zemalja te koje ujedno osigurava „zelene“ poslove za lokalno stanovništvo i financira rješenja koji su u skladu sa zaštitom prirode u zaštićenim područjima biosfere.Cikloturizam kao rastući oblik održivog turizma, prikladan za osjetljiva prirodna područja, povezan je kroz projekt s postojećom turističkom ponudom istoka Hrvatske. Rezultat je povećan dolazak stranih cikloturista što bi posljedično dovelo do smanjenja nezaposlenosti i iseljavanja iz ruralnih područja istoka Hrvatske.– rekao je župan Osječko-baranjske županijeKroz projekt proveden je program „“ od kojeg je dio prihoda bio usmjeren za zaštitu prirode na području UNESCO 5 - državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Uspostavljena je dobra suradnju s lokalnim turističkim sektorom, a kroz mnogobrojne edukacije, promocije i suradnje povećani su im kapaciteti. Promocija projekta i biciklističke rute ostvarena je organizacijom nekoliko međunarodnih i lokalnih događanja u svih pet zemalja sudionica, prezentacijom na najpoznatijim međunarodnim turističkim sajmovima u Europi, organizacijom studijskih putovanja za turističke operatore i medije, izradom biciklističkog vodiča, outdooractive aplikacijom te izradom 24 velike i 25 malih info ploča.