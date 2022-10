rukometaši Osijeka

Na četvrtom gostovanju ove sezoneovaj putdomaćina i doći do bodova. U šestom kolu Paket24 Premijer lige-Lige B, Osječani sukod KTC-a s 31:19.Dosta su, s, oba sastava otvorila ovaj susret. U prvih osam minuta pala su tek, a na semaforu je stajalo 3:1 za domaćine. U sljedeće dvije minutedvaput je pogodio za 4:3 i doveo svoju momčad tek na minus jedan. Ipak, rukometaši KTC-a nisu ispuštali svoju prednost. Ubrzo su s tri uzastopna gola povisili na 7:3 i nastavili održavati stečenu razliku. U 20. minuti novi igrač Osijeka,, smanjuje na 8:5. Ipak, do kraja prvog dijela susreta domaćini ponovno rezultatski bježe i s 15:9 odlaze na odmor u svlačionice.U nastavku su Osječani htjeli do izjednačenja, ali bila je ovo jedna od onih utakmica kada jednostavno lopta ne želi u gol. Tome su definitivno pridonijeli ivratari koji su upisali 16 obrana. Rukometaši KTC-a bili sui u nastavku susreta. Kako je pobjednik bio jasan i prije posljednjeg sučevog zvižduka, treneru zadnjim je minutama dao priliku i mladim igračima. Upravo jepogotkom u 60. minuti za 31:19 postavio konačan rezultat.Najučinkovitiji u bijelo-plavim redovima bio je kapetans četiri pogotka dok jetriput tresao mrežu. Podsjetimo, Osječani su ranije osvajali bodove na neugodnim gostovanjima kod, ali ovaj put nisu uspjeli iznenaditi domaćina.Izabranici Damira Eklića odmah se okreću pripremama za. U sljedećem kolu na domaćem parketu očekuju vodeću momčad Lige B –. Utakmica je na rasporedu u, s početkom u 18 sati.