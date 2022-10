Svjetsko prvenstvo

Liverpoolu

Tin Srbić, Filip Ude

Aurel Benović

Nakon Europskog prvenstva u Munchenu gdje se nisam baš proslavio zbog manjih problema s ozljedama leđa i zglobova, mogu reći da sam zaista sretan i zadovoljan jer sam te ozljede uspio sanirati te sam trenutno u izvanrednoj formi. Do sada, nažalost, nisam uspijevao izjednačiti psihičku spremnost sa fizičkom, no već neko vrijeme je u okviru mojih priprema i rad s sportskim psihologom za koji smatram da itekako upotpunjuje moj trening te mislim da ću se ovoga puta uspješno nositi s pritiskom. Na Svjetsko prvenstvo dolaze naravno najbolji svjetski gimnastičari, a kao glavne konkurente vidim aktualnog olimpijskog pobjednika Artema Dolgopyata te vrhunske gimnastičare Minamija Kazukija i Carlosa Edriela Jula, no vjerujem da ću svoju vježbu, s početnom ocjenom 6.1, u kvalifikacijama odraditi bez velikih grešaka tako da očekujem ulazak u finale.

U dogovoru s trenerom Mađarevićem, na ovom sam natjecanju odlučio nastupati i na preskoku. Plan je krenuti s početnim ocjenama 5.2 za koje smatram da imaju potencijala, ukoliko ih naravno budem odradio bez većih grešaka, za ulazak u finale. Međutim, ne želim si nabijati pritisak što se tiče preskoka jer će to bit moj prvi puta da ću nastupati na velikom natjecanju na preskoku, a moja primarna disciplina je parter. Ali svakako ću pokušati odraditi vježbu što čišće te ju u budućnosti podići na još jednu veću razinu kako bi i u toj disciplini što spremniji za veliku scenu.

Vladimir Mađarević

Svjetsko prvenstvo nam je kruna sezone koje je naravno najveće natjecanje u godini gdje se gimnastičari iz cijelog svijeta pripremaju na najbolji mogući način. Kao što sam ranije najavljivao, Aurel je itekako konkurentan i ako svoju vježbu izvede na razini koju radi na treningu siguran je kandidat za finale i borbu za medalje među najboljih gimnastičarima svijeta. Glavna prepreka tome je ta psihička komponenta koja je vrlo često kod gimnastičara, a i inače pojedinačnih sportaša, izuzetno složena, no na tome smo puno radili te mislim da je Aurel za sada u vrlo dobrom stanju. Međutim, krajnji rezultat toga vidjeti ćemo naravno tek kada se pojavi stvarna situacija natjecanja gdje će se pokazati učinci njegovog psihološkog treninga.

kvalitetnu priliku

Zapravo preskok planiramo već duže vrijeme jer obično parteraši uvode i tu disciplinu s obzirom na njihovu sličnost tako da ju i mi polako uvodimo. Treba imati na umu da je preskok izuzetno agresivna disciplina podložna ozljedama tako da se s time vrlo oprezno nosimo. Primjerice, kroz kvalifikacijski sustav za Svjetsko prvenstvo putem kojeg se Aurel uspješno kvalificirao je malo ozlijedio nogu pa smo napravili korak nazad kako ne bismo kompromitirali parter i sve što godinama gradimo na parteru. S preskokom ćemo se predstaviti nakon partera i smatram da smo da bi idealnim okolnostima imali priliku ući i u finale.

hrvatske boje

Naša reprezentacija predstavlja se u najjačem sastavu čije rezultate i povijest ne trebamo puno komentirati. Osim Aurela, Filip Ude gimnastičar je sa olimpijskim i svjetskim medaljama koji je dokazao da se može natjecati na viskom nivou i sa svojih 36 godina. Tin Srbić je uz olimpijske i svjetske rezultate već nekoliko puta bio i sportaš godine u Hrvatskoj tako da je njegova kvaliteta neosporna. Natječemo se na ukupno četiri discipline i nadamo se dobrim rezultatima.

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

Muška seniorska hrvatska gimnastička reprezentacija spremna je za odlazak nakoje će se održati od 29. listopada do 6. studenog 2022. godine u. Reprezentacija u Liverpool odlazi u najjačem sastavu kojeg činei osječki adut, najbolji hrvatski parterašOsim na parteru, Benović će se također po prvi puta na velikim natjecanjima natjecati i na preskoku za koji se uspješno kvalificirao kroz kvalifikacijski sustav početkom godine.“ , zaključio je Benović.Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu zadnje je veliko natjecanje za vrhunske gimnastičare u ovoj godini, a trenerga vidi kao važnu stepenicu za nastavak karijere mladog Benovića.Trener Mađarević također vidi nastup na preskoku kaoza daljnje usavršavanje na toj discipline što bi u budućnosti moglo rezultirati značajnijim uspjesima.Vladimir Mađarević ujedno je i dopredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza te na hrvatski gimnastički trojac koji će predstavljatiu Liverpoolu gleda s mnogo optimizma.“ zaključio je Mađarević.