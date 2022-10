ponedjeljak 24. listopada

Ticket pointu

zaštićena prodaja ulaznica

NK Osijek i GNK Dinamo

U ponedjeljak 24. i utorak 25. listopada

članove NK Osijek

Od srijede 26. do petka 28. listopada

tribine Istok, Zapad i Lože

30 kuna

40 kuna

50 i 80 kuna

250 kuna

10 kuna

60 kuna

80 kuna

100 i 160 kuna

500 kuna

20 kuna

četvrtak 27. i petak 28. listopada

40 kuna

neće biti prodaje ulaznica

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

nakod tribine Zapad stadiona Gradski vrt počet ćeza utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a izmeđuna rasporedu u subotu 29. listopada u 17.30 sati.trajat će zaštićena prodaja ulaznica isključivo zakoji nisu iskoristili mogućnost kupovine polugodišnjih ulaznica.trajat će slobodna prodaja ulaznica za. Radno vrijeme Ticket pointa bit će od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati. U subotu 24. listopada, na dan odigravanja utakmice, Ticket point neće raditi.Cijene ulaznica za članove NK Osijek iznoseza tribinu Istok,za tribinu Zapad,Loža iVIP teza djecu do 15 godina uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad. Cijene ulaznica za 'nečlanove' NK Osijek iznoseza tribinu Istok,za tribinu Zapad,Loža iVIP teza djecu do 15 godina uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad.Prodaja ulaznica za gostujuće navijače (tribina Sjever) bit će organizirana uod 10 do 18 sati na blagajni Sjever (kod tribine Sjever). Cijena ulaznica za tribinu Sjever iznosi, a zbog personalizacije za svaku ulaznicu potrebno je predočiti važeći dokument (ili presliku/fotografiju dokumenta na kojima se nalaze ime i prezime, datum rođena i OIB) osobe koja će koristiti ulaznicu (nakon kupovine neće biti moguće promijeniti podatke ispisane na ulaznici). Jedna osoba može kupiti najviše pet ulaznica uz predočenje važećih dokumenata za sve osobe koje će koristiti ulaznice.Sukladno članku 10. Protokola o sigurnosti na utakmicama visokog rizika na dan utakmiceza gostujuće navijače. Zbog sigurnosnih razloga za utakmicu NK Osijek - GNK Dinamo neće biti online prodaje ulaznica.Na Ticket pointu bit će moguće kupitit i Bijelo-plave artikle te učlaniti se u NK Osijek.