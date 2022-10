hladni radijatori

oko 4°C

Ivan Radić

HEP-u

Poštovani, obraćam vam se uime građana Osijeka, kao i poslovnih subjekata koji koriste usluge HEP Toplinarstva d.o.o..



Proteklih dana svjedoci smo nepovoljnih jutarnjih i večernjih temperatura uslijed kojih se stambeni i poslovni prostori naših sugrađana, vaših korisnika, nalaze u neadekvatnim temperaturnim uvjetima . Posebice se to odnosi na sugrađane s malom djecom , sugrađane treće životne dobi, zdravstvene ustanove, ustanove za predškolski odgoj, obrazovne ustanove i domove umirovljenika . Ovakvi uvjeti dovode do neželjenih zdravstvenih tegoba , posebice kod osoba slabijeg imuniteta.



Uvažavajući vašu poslovnu politiku temeljenu na načelu racionalnog upravljanja sustavom, posebice u okolnostima energetske nesigurnosti, kao legitimni predstavnik svih građana Osijeka, osjećam odgovornost od vas zatražiti preispitivanje odluke o terminu uključivanja grijanja na području Grada Osijeka.



Siguran sam kako ćete moju zamolbu razmotriti i donijeti odluku u interesu svih građana Osijeka, a to bi značilo puštanje u rad pogona toplane u što kraćem roku.

