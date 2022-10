neurološke rehabilitacije “Neuroclinic”

Sagledajući situaciju na prostoru Slavonije, a osobito na području grada Osijeka, uvidjela sam kako je broj ustanova gdje se obavlja rehabilitacija onih kojima je to najpotrebnije i od životne važnosti u deficitu. Roditelji naše osječke dječice su često osuđeni na odlazak na rehabilitaciju u Zagreb, pa je to jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučila na ovaj pothvat. To je posao koji volim, izazovan je i ponekad težak, ali kada vidim napredak, rezultate i osmijehe na licima, znam da vrijedi.

Koristeći tehnike iz Bobath i MAES terapije radim na poboljšanju kvalitete života i općeg zdravstvenog stanja te motoričkih sposobnosti kod djece s poteškoćama u razvoju, neurorizične djece, prerano rođene djece kojima su potrebne vježbe u preventivne svrhe, djece s dijagnosticiranom cerebralnom paralizom i sličnim oštećenjima mozga. Osim s djecom, radim i s odraslim osobama sa neurološkim oboljenjima poput moždanog udara, multiple skleroze, Parkinsonove bolesti i slično. Plan mi je educirati se i usavršavati i dalje, jer želim pružiti najviše što mogu kako bih pomogla djeci, ali i odraslima s neurološkim oboljenjima.

U srijedu se u našem gradu, na adresi Martina Divalta 92, otvorilo novo mjestosaiz NRT Bobath terapije provodiOsimu smjeru fizioterapije u neruologiji, i dodatnog obrazovanja zaje prviu Osječko-baranjskoj županiji. MAES terapija jerazvijena od strane jednog od najiskusnijih terapeuta iinstruktora,. Koristi se kod djece s cerebralnom paralizom i sličnim stanjima. Fokusira se na moždano oštećenje i djetetove sposobnosti, te se prema tome kreira individualni tretman.Za sve upite i rezervacije termina možete se javiti na facebook stranicu “” ili putem telefona na