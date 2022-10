Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka

U jeku pandemije i klimatske krize, ratova i sukoba koji su u tijeku, djeca su danas ranjivija nego ikad. Suradnja i učinkovita rješenja stoga su od najveće važnosti za zaštitu djece i osiguranje njihovih prava. Organizacije koje su danas nagrađene pokazuju da je moguće postići svijet u kojem nijedno dijete nije žrtva trgovine ljudima i iskorištavanja i na taj način naglašavaju ključnu ulogu civilnog društva u zaštiti djece, kako u Švedskoj tako i u Europi

Zahvalni smo na nagradi i činjenici da je ovako visoko pozicionirana institucija prepoznala naš rad. Dat će nam to dodatni poticaj za daljnja ulaganja u preventivne programe, kao i holistički pristup ovome problemu. Odgojno-obrazovne institucije, policija, specijalizirane udruge, tvrtke i državna tijela moraju zajedno raditi kako bi učinili Internet sigurnijim mjestom. Djeca koja su zlostavljana i iskorištavana putem interneta najčešće budu dugo vremena žrtve prije nego skupe hrabrost priznati i sami, pate u tišini. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi se djeca osjećala sigurno prijaviti svaki oblik nasilja na internetu ako ga dožive. Za to je potreban zajednički rad cijelog društva. Ova nagrada nam je i poticaj i obveza da radimo još više i kvalitetnije u budućnosti

Centra za sigurniji Internet

telefonskim brojem 116 000

Tekst: OBZ.hr

Foto: Zaklada kraljice Silvije u Švedskoj „Care About the Children“

dobitnik je. Hrvatska udruga sa sjedištem u Osijeku našla se tako u društvu devetsvjetskih udruga kojima je imperativ zaštita dječjih prava.– rekao je, glavni tajnik Child10.Stručni sud je imao, radili su zajedno tijekom cijele 2022. kako bi identificirali najbolje prakse, razvili učinkovita i trajna rješenja za zajedničke izazove i pronašli zajednički način za snažnije zagovaranje i zaštitu dječjih prava.Zaklada kraljice Silvije u Švedskoj „“ za cilj ima zadovoljavanje najosnovnijih potreba djece, na temelju UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Djeca trebaju imati priliku ići u školu, dobiti kvalitetnu brigu i skrb, osjećati se sigurno i sretno tijekom odrastanja – ukratko, biti samo djeca.Između više odorganizacija u Europi koji se bave zaštitom djece od ovih oblika zlostavljanja i iskorištavanja samo deset je odabrano za dodjelu ove prestižne nagrade. Među odabranima je i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prva organizacija iz Hrvatske koja je dobila ovako prestižnu nagradu.18. listopada 2022. na, u Kraljevskom dvoru Švedske upriličena je dodjela nagrada istaknutim organizacijama za borbu protiv trgovine i seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. Nagrada se dodjeljuje ispred zaklade Njenog Veličanstva Kraljice Silvije, “Care About the Children” u suradnji sa Cild10 organizacijom.Ispred Centra za nestalu i zlostavljanju djecu nagradu od Njezinog Veličanstva Kraljice Silvije primio je voditelj– rekao je prilikom preuzimanja priznanja Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.Dugogodišnji rad Centra za nestalu i zlostavljanu djecu rezultirao je pokretanjem, kao i- međunarodnom linijom za nestalu djecu u RH. Predavanja po školama, edukacije za stručnjake, kampanje za podizanje svijesti, kao i brojne preventivne aktivnosti prepoznate su kao velika vrijednost u borbi za zaštitu djece od zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.Snažan doprinos Centar je dao i u zbinjavanju reseljenih osoba iz Ukrajine, provodeći Akcijski plan Osječko-baranjske županije „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“ od početka agresije na Ukrajinu do danas.