od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 8:30 do 12:30 sati

od 11:30 do 14:30 sati

Koprivna, Petrova Slatina, Šodolovci, Antal Majur

od 8:00 do 14:00 sati

Napomena

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji:

Promet

Tekst: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: U većini krajeva pretežno sunčano. U prvom dijelu dana u gorskim i središnjim predjelima unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Ujutro na kopnu ponegdje moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 15°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 23-25 nep, 25/a, 27/a, 29-33 nep- Josipa Jurja Strossmayera 128-130 par, 134-166 par, 172-176 par, 184, 184/a, 186, 190, 190/a, 190/b, Strma- Cijela naselja: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.