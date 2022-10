način korištenja

Hrvatska elektroprivreda

preporuke za građane

smanjiti troškove

Prilikom nabave novog uređaja, potrebno obratiti pažnju na:

značajno utječe

utjecati na troškove

niže tarife

Hladnjak:

Rasvjeta prostorija

Priprema hrane – električni štednjak

Perilica i sušilica rublja

Perilica posuđa

Priprema tople vode - bojleri

Grijanje prostorija

Hlađenje prostorija

Raspored dnevnih tarifa:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

S obzirom dapojedinih električnih uređaja značajno utječe na njihovu potrošnju,objavila jeo tome kakoza potrošenu električnu energiju.Odabir odgovarajućeg uređaja može doprinijeti racionalnijem korištenju i smanjenje troškova za potrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja.- veličinu uređaja s obzirom na broj korisnika (članova kućanstva),- vrstu uređaja s obzirom na učestalost korištenja,- razred energetske učinkovitosti uređaja - proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti - slovima A, B, C, D, E, F, G.Način korištenja pojedinih električnih uređajana njihovu potrošnju. Vrijeme korištenja uređaja može značajnostoga preporučujemo da, uređaje koje možete, koristite za vrijeme trajanja, odnosno noću. Kod određivanja rasporeda uređaja u prostoriji, vodite računa o tome da položaj uređaja također utječe na njegovu potrošnju. Detaljnije preporuke za učinkovito i racionalno korištenje pojedinih uređaja možete pronaći u nastavku.- Položaj hladnjaka u prostoriji - hladnjak postavite dalje od izvora topline i izvan dohvata Sunčevih zraka.- Provjetravanje uređaja - osigurajte strujanje zraka oko stražnjeg dijela hladnjaka.- Temperatura hlađenja i zamrzavanja – podešavanje uređaja na nepotrebno niske temperature hlađenja i zamrzavanja znatno utječe na njegovu potrošnju.- Korištenje uređaja - u hladnjak ne stavljajte tople namirnice te nastojte održavati umjerenu količinu namirnica.- Održavanje - redovito otklanjajte naslage leda ako uređaj nema mogućnost samoodleđivanja; povremeno očistite nečistoću s rešetke na stražnjoj strani uređaja jer ona povećava potrošnju; obratite pozornost na brtve i gumice na hladnjacima te ih zamijenite ako su oštećene.- Kvalitetnija i učinkovitija rasvjeta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svjetlosti u prostoriji.- Kod prostora gdje je potrebno dugotrajno osvjetljenje, upotrebljavajte štedna rasvjetna tijela.- Svijetlo obojeni zidovi reflektiraju znatno više svjetla od tamnih.- Kod kuhanja na električnom štednjaku redovito koristite brzogrijaću ploču s regulatorom topline.- Grijaću ploču isključite prije uklanjanja posude.- Ne zagrijavajte praznu grijaću ploču.- Najučinkovitije su stakleno-keramičke grijaće ploče, nakon njih automatske brzogrijaće ploče, a tek potom obične električne grijaće ploče.- Kupnja – kod kupnje perilice za rublje, prednost dajte uređajima koji su označeni višim stupnjem energetske učinkovitosti.- Korištenje – perilicu uvijek punite do dopuštene količine rublja (prema preporukama proizvođača); kad god je to moguće, koristite ciklus ekonomičnog pranja.Sredstva za pranje - upotrebljavajte ona sredstva koja su učinkovita na nižim temperaturama.- Održavanje – obratite pozornost na filter perilice i redovno ga čistite.Za sušilicu rublja vrijede jednaka pravila kao i za perilicu rublja, ali ne zaboravite da vrijeme rada sušilice ovisi o ostatku vlage u rublju nakon centrifugiranja u perilici.- Kako biste racionalno koristili električnu energiju pri upotrebi perilice posuđa, koristite program pranja prema vrsti posuđa prema uputama proizvođača.- Posuđe složite na police perilice tako da je prostor dobro popunjen.- Ne zagrijavajte vodu u bojleru na temperaturu veću od 60 °C.- Povremeno očistite grijače bojlera od naslaga kamenca.- Električno zagrijavanje stana najveći je trošak.- Dobro zabrtvite vrata, prozore i druga mjesta kroz koja odlazi toplina.- Izolirajte zidove i potkrovlja.- Nije potrebno rashlađivati prostorije na temperaturu manju od 21 C. Osim što nije dobro za vaše zdravlje, stvara i nepotreban trošak.- Redovito održavajte filtere za pročišćavanje zraka te vanjsku jedinicu uređaja za hlađenje.- Smanjite potrebnu količinu energije za hlađenje dobrom toplinskom izolacijom zidova i prozora.Provedbom mjera racionalnog korištenja električne energije u kućanstvu će se vrlo brzo osjetiti rezultati u obliku novčanih ušteda. Ovisno o vrsti tarife, postoje različite cijene za jednaku količinu električne energije.zimsko računanje vremena: VT 7-21 sat, NT 21-7 satiljetno računanje vremena: VT 8-22 sata, NT 22-8 sati;